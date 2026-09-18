O nouă clădire cu arhitectură atipică apare în Dubai, lângă Muzeul Viitorului: Are formă de cerc, un atrium uriaș și grădini suspendate

3 minute de citit Publicat la 13:59 18 Sep 2026 Modificat la 14:01 18 Sep 2026

Sediul Dubai Holding va fi o clădire circulară cu atrium uriaș, grădini și terase suspendate. Sursa foto: Hepta

Dubai se pregătește să adauge un nou reper arhitectural peisajului său urban. Noul sediu al companiei de investiții Dubai Holding va avea o formă circulară neobișnuită și va fi construit în jurul unui atrium central în aer liber, înconjurat de grădini, terase și spații de lucru.

Proiectul este realizat de firma americană de arhitectură și inginerie Skidmore, Owings & Merrill (SOM), care se ocupă de arhitectură, inginerie structurală și design interior, potrivit Parametric Architecture.

Clădirea va fi amplasată în inima Dubaiului, în apropierea Jumeirah Emirates Towers și a Museum of the Future (n.r. Muzeul Viitorului).

Sediul a fost conceput ca un spațiu de lucru conectat, în care mai multe dintre afacerile Dubai Holding vor fi reunite într-un singur loc. Forma circulară nu este doar un element vizual, ci stă la baza organizării spațiilor interioare și a modului în care angajații vor interacționa.

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O clădire circulară construită în jurul unui atrium

În centrul proiectului se află un atrium deschis și o curte amenajată peisagistic. Spațiile de lucru, terasele și zonele comune se extind în jurul acestei zone centrale, creând un spațiu menit să încurajeze interacțiunea și colaborarea între angajați.

Forma circulară permite crearea unor spații interioare largi și conectate. În același timp, peisajul din jurul clădirii este conceput să continue pe sub și în jurul structurii ridicate, astfel încât zonele de acces și spațiile verzi să facă parte din experiența sediului.

Proiectul include grădini, forme de relief sculptate și alei care leagă noul sediu de cartierul din jur. Peisajul pătrunde și în clădire prin terase cu grădini suspendate și alte spații exterioare.

Fațada este proiectată pentru clima deșertică din Dubai

Clădirea trebuie să facă față condițiilor climatice specifice Dubaiului, iar forma, fațada și amenajarea peisagistică au fost concepute ținând cont de acestea.

Fațada, realizată în colaborare cu designerul James Carpenter, urmărește să găsească un echilibru între lumina naturală, umbrire și priveliștile asupra orașului. Soluțiile arhitecturale sunt gândite pentru a contribui atât la confortul celor care vor lucra în clădire, cât și la eficiența utilizării resurselor.

Prin urmare, proiectul nu urmărește doar obținerea unei forme spectaculoase. Arhitecții au încercat să adapteze clădirea la lumina puternică și temperaturile ridicate din Dubai, folosind arhitectura și peisajul ca parte a răspunsului la condițiile de mediu.

Grădinile vor continua de la exterior spre interior

Una dintre caracteristicile centrale ale proiectului este relația dintre clădire și spațiul verde din jur.

O succesiune de grădini, alei și forme de relief va conduce către sediu, iar elementele peisagistice vor continua în interior prin terase ridicate și spații exterioare.

Amenajarea peisagistică este realizată în colaborare cu Field Operations, iar obiectivul este ca arhitectura, sistemele clădirii și peisajul să funcționeze împreună.

Designul urmărește, astfel, să reducă senzația unei clădiri de birouri izolate și să creeze o legătură mai puternică între spațiile de lucru, grădini și zona urbană din jur.

Sustenabilitatea și confortul angajaților, în centrul proiectului

Dubai Holding spune că bunăstarea angajaților, sustenabilitatea și tehnologia se află în centrul noului sediu.

Clădirea este proiectată pentru eficiența utilizării resurselor și pentru performanță pe termen lung, în timp ce spațiile de lucru sunt gândite pentru a oferi flexibilitate și pentru a facilita colaborarea între echipe. Compania urmărește, de asemenea, atingerea unor standarde internaționale importante în materie de sustenabilitate și bunăstare.

SOM descrie proiectul drept un mediu de lucru în care forma clădirii pornește de la modul în care aceasta urmează să fie folosită, cu grădinile și spațiile comune în centru și zonele de lucru dispuse în jurul lor.

Un proiect de peste 1,3 miliarde de dolari

Proiectul a trecut între timp de etapa de simplă propunere arhitecturală. În septembrie 2026, Dubai Holding a semnat un contract de construcție în valoare de 5 miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 1,36 miliarde de dolari, cu China State Construction Engineering Corporation Middle East (CSCEC ME).

Contractul include atât noul sediu Dubai Holding, cât și proiectul Jumeirah Residences Emirates Towers. Este cel mai mare contract de construcție acordat până acum de Dubai Holding.

Noul sediu este programat să fie deschis în 2029.