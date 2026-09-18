Tunelurile de pe A1 dintre Margina și Holdea au fost străpunse. CNAIR: Unul dintre ele este cel mai lung construit până acum în România

Tunelurile dintre Margina și Holdea (A1) au fost străpunse în totalitate. Foto: Facebook - Cristian Pistol

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat vineri că tunelurile dintre Margina și Holdea (A1) au fost străpunse în totalitate, iar betonarea în totalitate a galeriilor se va finaliza până la sfârșitul acestui an.

„Tunelurile dintre Margina și Holdea (A1) au fost străpunse în totalitate. O etapă extrem de importantă pentru continuitatea secțiunii Lugoj - Deva. Cu galerii de 1.985 metri și 1.825 metri, Tunelul 2 Margina - Holdea este cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România.

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Doi ani de săpat în munte, 24 de ore din 24, zece fronturi de lucru și 900 de oameni. Cea mai grea etapă a acestui șantier s-a încheiat astăzi. Stadiul fizic a depășit 75%, cămășuiala de beton a galeriilor finalizate avansează cu 20 de metri pe zi, continuă montarea grinzilor pe pasaje și viaducte și se așterne binderul (primul strat de asfalt) pe mai multe sectoare din șantier.

După betonarea în totalitate a galeriilor (până la finalul anului), se va intra în etapa montării și testării instalațiilor de siguranță ale tunelului”, a transmis Pistol, pe Facebook.

Potrivit oficialului, în prima jumătate a anului viitor se va circula pe autostradă fără întrerupere de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri, iar „cei nouă kilometri care lipsesc de zece ani trec de la promisiuni la autostradă reală”.

La tunelul 1, galeriile măsoară 415 metri, respectiv 367,5 metri, iar la tunelul 2 are galerii de 1.985, respectiv 1.825 de metri.

Contractul pentru construirea secțiunii Margina-Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin PNRR.

Miza acestui tronson este una importantă pentru șoferi: cei 9,13 kilometri reprezintă veriga lipsă de pe A1 care împiedică în prezent circulația neîntreruptă pe autostradă între Sibiu și granița cu Ungaria.