Dominic Fritz neagă că el ar fi șeful de partid care i-a spus lui Nicușor Dan „România e problema ta, partidul e problema mea”

Liderul USR a declarat că este „conștient” că trebuie să muncească „de două ori mai mult” ca să demonstreze că este loial României. Foto: captură Antena 3 CNN

Președintele USR, Dominic Fritz, a negat, joi seară, într-o postare pe Facebook, că el ar fi șeful de partid care i-a spus lui Nicușor Dan, într-o discuție privată, replica „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Liderul Uniunii Salvați România a spus că este obișnuit ca patriotismul său să fie „constant atacat și pus la îndoială”, deoarece nu s-a născut în țară.

Dominic Fritz a respins speculațiile că el ar fi cel care a dat replica care l-a înfuriat pe președintele Nicușor Dan.

„Resping categoric speculaţiile apărute în presă că eu aş fi cel care i-ar fi spus preşedintelui 'asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea'. Este o minciună sfruntată şi solicit redacţiilor care o propagă s-o retragă. Nu este nici limbajul meu, nici gândirea mea”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele USR.

Liderul USR a declarat că este „conștient” că trebuie să muncească „de două ori mai mult” ca să demonstreze că este loial României.

„Singurul motiv pentru care sunt preşedinte de partid este pentru că cred că împreună suntem mai puternici în lupta pentru o Românie mai demnă, mai corectă şi mai prosperă. M-am obişnuit ca patriotismul meu să fie constant atacat şi pus la îndoială, fiind cineva care nu s-a născut aici. Sunt conştient că trebuie să muncesc de două ori mai mult pentru a dovedi constant loialitatea mea faţă de această ţară. Cu atât mai mult sunt recunoscător pentru toţi cei care mă judecă după realizările şi faptele mele”, a adăugat Dominic Fritz.

În scurta de declarație de presă de la Palatul Cotroceni, după consultările cu partidele, Nicușor Dan i-a criticat dur pe liderii politici pentru modul în care s-au comportat în ultimele patru luni de criză politică.

Șeful statului a spus că a avut „sute de ore de discuții” cu liderii politici pentru a ajunge la un compromis, dar aceștia au fost mai preocupați de scorurile electorale decât de interesul național. Nicușor Dan a dezvăluit apoi ce i-a spus, în privat, un șef de partid pe care nu l-a numit: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”.