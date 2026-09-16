China impune restricții dure pentru ieșirea cetățenilor din țară: Mulți află abia la graniță că nu mai pot pleca

4 minute de citit Publicat la 09:17 16 Sep 2026 Modificat la 09:17 16 Sep 2026

Măsura se va aplica și oricărei persoane considerată o amenințare la adresa securității industriale sau tehnologice a țării. FOTO: Profimedia Images

China a impus o serie de noi reguli ample care restricționează călătoriile în și din țară, într-o măsură despre care observatorii spun că va oferi guvernului un control și mai mare asupra cetățenilor săi, potrivit BBC.

Cetățenilor considerați că au „afectat” securitatea sau interesele naționale ale Chinei în timp ce se aflau în străinătate li se poate interzice, de asemenea, să părăsească China pentru o perioadă de până la trei ani.

Însă legea prevede că măsura se va aplica și oricărei persoane considerată o amenințare la adresa securității industriale sau tehnologice a țării.

China monitorizează îndeaproape sectoare precum cel al semiconductorilor și inteligenței artificiale, pe măsură ce cursa dintre Beijing și Washington pentru supremația tehnologică se intensifică. Potrivit unor informații, restricții de călătorie au fost impuse anterior unor directori din aceste industrii.

În martie, cofondatorii Manus, o companie de inteligență artificială care fusese achiziționată de Meta, ar fi fost împiedicați să părăsească China.

Chinezii sfătuiți să nu călătorească în țări considerate „cu risc ridicat”

Conform noilor reguli, oficialii de frontieră sunt obligați acum și să-i sfătuiască pe cetățenii chinezi să nu călătorească în țări și regiuni considerate „cu risc ridicat”.

Însă chiar înainte de anunțarea acestor reguli, unele persoane erau deja împiedicate să călătorească în anumite țări. Funcționarii publici s-au numărat printre primele categorii supuse acestor controale, care ulterior s-au extins și asupra angajaților companiilor de stat și cetățenilor obișnuiți.

Un funcționar public pensionat din Anhui, care a lucrat la nivel local, a declarat pentru BBC Chinese că, în jurul anului 2018, instituția în care lucra le-a cerut angajaților să-și predea pașapoartele. Pașaportul său se află în continuare la fostul angajator, deși s-a pensionat anul trecut.

Potrivit fostului funcționar, angajații trebuiau să depună cereri și să explice motivele pentru care doreau să călătorească în străinătate, iar nu toate solicitările erau aprobate.

De exemplu, a spus el, călătoriile pentru vizitarea rudelor aveau mai multe șanse să fie aprobate decât cele în scop turistic.

„Scopul principal este de a împiedica funcționarii corupți să fugă din țară sau să transfere active în străinătate”, a spus el. „În cazul oficialilor de rang mai înalt, ar putea fi vorba și despre prevenirea divulgării secretelor de stat.”

Un bărbat identificat sub pseudonimul Xiao Wang, care lucrează la o instituție financiară de stat din Beijing, a declarat pentru BBC Chinese că angajații instituției sale sunt obligați de mult timp să-și predea pașapoartele și să obțină aprobarea pentru călătoriile în străinătate.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani a spus că managerii le-au reamintit verbal angajaților că „țări sensibile precum Japonia sunt categoric interzise”.

Profesorul Tom Kellogg, director executiv al Center for Asian Law de la Universitatea Georgetown, a declarat pentru BBC Chinese că extinderea restricțiilor de călătorie este „profund îngrijorătoare” și a spus că acestea reflectă un „control ideologic tot mai mare sub conducerea liderului chinez Xi Jinping”, care amintește de epoca lui Mao Zedong.

China a fost în mare parte izolată de restul lumii în timpul deceniilor de regim al lui Mao, iar călătoriile internaționale au devenit abia în anii 1990 o parte a vieții chinezilor, după ce China a trecut printr-o serie de reforme și prin procesul de deschidere către exterior.

Restricțiile de călătorie din prezent, a spus Kellogg, „readuc amintiri despre acea epocă dureroasă”.

În China, unele categorii de persoane, inclusiv funcționari publici și angajați ai companiilor de stat, se confruntă cu restricții privind călătoriile.

Piyao, o platformă a guvernului chinez care „combate zvonurile”, a publicat săptămâna trecută o declarație în care afirmă că noile reguli „nu restricționează călătoriile cetățenilor obișnuiți, ci servesc mai degrabă drept măsură preventivă împotriva destinațiilor cu risc ridicat și a persoanelor cu tipare neobișnuite de călătorie”.

Restricțiile de călătorie în China

Reglementările au fost emise pentru a aborda „probleme” precum situațiile în care oamenii sunt înșelați pentru a părăsi țara sau sunt implicați în activități ilegale de jocuri de noroc și escrocherii în străinătate, se arată în declarație.

Potrivit informațiilor disponibile public, cetățenii chinezi nu pot verifica în prezent, pe cont propriu, dacă fac obiectul unor restricții de ieșire din țară.

În lipsa unei notificări oficiale, scrise sau verbale, oamenii află, în general, că sunt împiedicați să părăsească țara abia atunci când solicită documente sau încearcă să plece.

Ministerul chinez de Externe și autoritățile pentru imigrație nu au răspuns solicitărilor de informații transmise de BBC Chinese.

Autoritățile chineze au intensificat drastic, în ultimii ani, interdicțiile de ieșire din țară impuse cetățenilor, potrivit datelor furnizate BBC de organizația pentru drepturile omului Safeguard Defenders.

Baza de date a Curții Supreme a Chinei conținea doar 89 de înregistrări care menționau interdicții de ieșire din țară în 2016, însă numărul acestora a crescut la 188.760 anul trecut.

Procentul hotărârilor civile care au vizat interdicții de ieșire din țară a crescut, de asemenea, de peste 30 de ori între 2019 și 2025, de la aproximativ 0,23% la 7,3%. Se estimează că volumul real al acestor cazuri este și mai mare, din cauza numărului tot mai mare de hotărâri a căror publicare este reținută.