Proteste în toată lumea din cauza creșterii exorbitante a prețului la combustibil. "Nu vrem salarii mai mari, vrem benzină mai ieftină"

Protestatarii ies în stradă în mai multe țări pentru a-și exprima nemulțumirea față de creșterea explozivă a prețurilor la carburanți FOTO: CNN

Protestatarii ies în stradă în mai multe țări pentru a-și exprima nemulțumirea față de creșterea explozivă a prețurilor la carburanți și față de penele de curent, în condițiile în care războiul dintre SUA și Iran duce la majorarea costurilor energiei la nivel mondial, scrie CNN.

Prețul petrolului a urcat din nou, săptămâna trecută, peste pragul de 100 de dolari pe baril, după noi atacuri americane asupra unor petroliere iraniene în Golful Persic și reluarea confruntărilor în Yemen, care amenință transporturile maritime prin strâmtoarea Bab al-Mandab.

În Statele Unite, această evoluție s-a tradus prin prețuri mai mari la benzină și prin avertismente privind situația gospodăriilor care depind de combustibilul pentru încălzire în timpul iernii. Analiștii estimează că, pe fondul războiului din Iran, prețurile combustibilului pentru încălzire ar putea crește cu 30%.

Pentru țările mai puțin dezvoltate, presiunea asupra finanțelor publice și a bugetelor populației a fost și mai puternică, iar răbdarea oamenilor începe să ajungă la limită.

Pe măsură ce prețul carburanților crește, se amplifică și nemulțumirea celor care nu își mai permit să cumpere combustibil, să ajungă la serviciu, să își desfășoare activitatea economică sau chiar să asigure servicii esențiale.

În Siria, protestatarii au ars cauciucuri pe o arteră rutieră importantă. În Guatemala, manifestanții au blocat drumuri pentru a cere intervenția imediată a guvernului. În Portugalia, lideri ai mediului de afaceri local și angajați au protestat și au mers până la locuința premierului.

Siria

O creștere accentuată a prețurilor la carburanți, în weekend, a declanșat proteste în mai multe zone din Siria, fiind cele mai ample manifestații din țară de la căderea regimului Assad, în urmă cu doi ani.

Guvernul sirian a majorat temporar prețul motorinei la 175 de lire siriene (1,43 dolari) pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 40%, potrivit agenției de presă siriene SANA. Prețul gazului a fost majorat, de asemenea, cu peste 25%. Ministerul Energiei din Siria a explicat că majorările semnificative sunt determinate de creșterea prețurilor la combustibili pe piețele internaționale și de lucrările de mentenanță desfășurate la cea mai mare rafinărie din țară, Baniyas. Situația a crescut dependența Siriei de importuri, a relatat SANA.

Deși zeci de proteste s-au desfășurat pașnic, manifestanții au blocat duminică autostrada Hasaka–Deir ez-Zor, unde au ars cauciucuri și au oprit cisterne care transportau petrol, potrivit ACLED, o organizație care monitorizează conflictele la nivel global.

„Disponibilitatea combustibilului, creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare și serviciile publice deficitare sunt toate motive care au acumulat nemulțumire în rândul populației. În același timp, revendicările se îndreaptă tot mai mult către anularea unor decizii și demiterea unor oficiali, inclusiv a ministrului Energiei, ceea ce arată că nemulțumirile economice se transformă în nemulțumiri față de guvern”, a declarat Muaz Al Abdullah, analist ACLED pentru Siria.

Imagini filmate de agenția Reuters în timpul unui protest desfășurat duminică la Alep arată oameni care ard cauciucuri și scandează lozinci împotriva deciziei guvernului de a majora prețurile la carburanți.

„Toți cei care sunt aici vor reducerea prețului motorinei. Nu vrem salarii mai mari, vrem combustibil mai ieftin”, a declarat pentru Reuters unul dintre protestatari, Yasser Salim.

Un alt manifestant, Bassam al-Ali, a declarat: „Nu vrem sensuri giratorii. În fiecare zi construiesc un nou sens giratoriu care costă un milion de mii de dolari, precum și mall-uri și nu știu ce altceva... Oamenii voștri au fost alături de voi, sunt alături de voi și acum și vor rămâne alături de voi, dar toate acestea vor face lucrurile să explodeze”.

Guatemala

Săptămâna trecută, grupuri de camionagii organizați și alți protestatari au blocat autostrăzi și au provocat pagube în mai multe zone din Guatemala, pentru a protesta față de creșterea prețurilor la carburanți, potrivit Associated Press.

FOTO: CNN

Alte imagini difuzate de presa locală arată oameni care au mărșăluit pașnic prin Guatemala City, cerând intervenția imediată a guvernului.

Congresul țării încearcă acum să răspundă nemulțumirii generalizate printr-o propunere legislativă care ar plafona prețurile până la sfârșitul anului. Proiectul se află însă încă în procesul legislativ, potrivit agenției naționale de presă AGN. Dacă va fi adoptat, guvernul ar urma să acorde subvenții importatorilor de combustibili în cazul în care prețurile depășesc plafonul stabilit, potrivit AP.

„Este o problemă care trebuie rezolvată la nivelul întregii țări. Executivul, legislativul și toți ceilalți implicați trebuie să găsească o soluție. Oamenii nu își pot permite aceste prețuri fără ca ele să le afecteze situația financiară”, a declarat luni președintele Congresului, Luis Contreras Colindres. „Motorina este motorul care pune în mișcare economia acestei țări”, a spus Contreras, potrivit AGN.

Portugalia

Proteste au avut loc sâmbătă în orașul de coastă Espinho din Portugalia, manifestanții protestând atât față de creșterea prețurilor la carburanți, cât și față de scumpirea generalizată a vieții.

Aproximativ 80 de persoane au participat la manifestație, organizată de lideri ai mediului de afaceri local pentru a pune presiune asupra guvernului să găsească soluții, potrivit agenției portugheze de presă Lusa. Protestatarii au mers până la locuința premierului Luís Montenegro din Espinho.

Între timp, Liga Pompierilor Portughezi (LBP) a avertizat că majorarea prețurilor la combustibili devine nesustenabilă pentru serviciile de pompieri și pune o presiune financiară tot mai mare asupra organizațiilor de voluntari, care nu mai pot suporta aceste costuri.

Luni, guvernul portughez a anunțat un nou pachet de măsuri destinat reducerii presiunii generate de prețurile carburanților, potrivit Lusa. Printre măsuri se numără sprijin pentru transportatorii de mărfuri, taximetriști, serviciile de pompieri și sectorul social.

Franța

Aproximativ 50 de pescari au blocat marți un important depozit de combustibili din orașul-port Fos-sur-Mer, în sudul Franței, protestând, printre altele, față de creșterea prețurilor la carburanți, potrivit BFMTV, partener CNN. Blocada a durat câteva ore, iar protestatarii s-au confruntat pentru scurt timp cu forțele de ordine, a relatat BFMTV.

Primarul Philippe Maurizot a declarat că industria pescuitului din oraș se confruntă cu o „criză profundă care necesită un răspuns urgent și ferm din partea statului” și că furia protestatarilor „trebuie ascultată”.

„Creșterea costurilor, majorarea prețurilor la combustibili, numărul tot mai mare de restricții, veniturile insuficiente și lipsa de predictibilitate îi pun pe unii profesioniști într-o situație insuportabilă”, a afirmat el într-o scrisoare adresată premierului francez.

Filipine

Angajații companiei de transport filipineze Manibela au intrat luni în grevă pentru a protesta față de majorarea prețurilor la carburanți, cerând subvenții din partea guvernului și eliminarea taxelor pe combustibili.

Protestul are loc după ce companiile petroliere din țară au anunțat o nouă rundă de majorări ale prețurilor, care au intrat în vigoare marți. Șoferii au fost afectați de o creștere de 5,68 de pesos (0,01 dolari) pe litru de benzină, potrivit Philippine News Agency (PNA). Prețurile motorinei și kerosenului au crescut, de asemenea, din nou în această săptămână, potrivit PNA.

„Știm că fiecare creștere a prețului la pompă afectează mai mult decât costul umplerii rezervorului unei mașini. Afectează bugetul zilnic al familiilor, veniturile șoferilor noștri și costurile de operare ale companiilor”, a declarat secretarul pentru Energie, Sharon S. Garin. Ea a anunțat marți că guvernul a depășit un obstacol procedural care ar putea permite reducerea accizelor aplicate produselor petroliere.

Șoferii de autobuz și automobiliștii se confruntă de luni de zile cu creșterea costurilor, care au explodat în martie și se mențin în continuare la niveluri ridicate comparativ cu perioada de dinaintea războiului.

În martie, în timpul crizei carburanților din țară și la aproximativ o lună de la izbucnirea războiului din Iran, oamenii au mărșăluit în Manila către palatul prezidențial pentru a-și exprima nemulțumirea față de creșterea puternică a prețurilor la energie.

„Filipinele ar trebui să se ridice și să ceară încetarea agresiunii SUA împotriva Iranului. Efectele perturbării aprovizionării cu petrol ne afectează pe toți. Poate că nu am fost loviți de bombe, dar suntem loviți de sărăcie și foamete din cauza creșterii prețurilor la petrol”, a declarat la sfârșitul lunii martie liderul sindical Jerome Adonis.

Sindicatele studențești s-au alăturat, de asemenea, în diferite momente ale acestui an protestelor de amploare, denunțând o criză mai largă a costului vieții în Filipine.