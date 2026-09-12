„Armata în șlapi” a cucerit coasta Mării Roșii. Rebelii Houthi vor să controleze Poarta Lacrimilor. Saudiții pierd rute-cheie de export

Rebelii susținuți de Iran pun presiune pe rutele-cheie globale. Foto: Captura video X/CNN via Newsource

Toată coasta Yemenului de la Marea Roşie se află acum sub controlul rebelilor Houthi susţinuţi de Iran, care au ocupat inclusiv ultimele insule strategice ale strâmtorii Bab el-Mandeb, cunoscută ca Poarta Lacrimilor. Imagini cu trupele rebelilor, echipate rudimentar, au devenit virale la nivel mondial după ofensiva militară majoră și rapidă desfășurată în Yemen. În același timp, un sistem-cheie de conducte petroliere din Arabia Saudită a fost lovit de proiectile și pune în pericol aprovizionarea cu țiței la nivel mondial.

CNN relatează că stațiile de pompare ale conductei petroliere strategice Est-Vest din Arabia Saudită au fost lovite joi, una dintre acestea fiind grav avariată.

Conducta transportă în prezent peste 7 milioane de barili de țiței pe zi, ocolind Strâmtoarea Ormuz. Evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu au dus din nou la creșterea puternică a prețului petrolului.

"Tot ce era sub controlul nostru pe coasta de vest a căzut", a declarat vineri pentru AFP un responsabil al guvernului yemenit recunoscut internaţional şi susţinut militar de Arabia Saudită.

Înregistrările video care circulă online îi arată pe luptătorii houthi, susținuți de Iran, sărbătorind cucerirea întregii coaste yemenite a Mării Roșii, îmbrăcați în veșminte tradiționale și purtând sandale sau șlapi. În ciuda aspectului lor rudimentar, gruparea a reușit să alunge forțele susținute de Arabia Saudită și să preia controlul total asupra unuia dintre cele mai importante coridoare maritime din lume.

Principalele momente ale ofensivei de la Marea Roșie

Cucerirea orașului Mokha: Rebelii houthi au capturat orașul-port strategic Mokha, un bastion esențial de pe coastă, situat la doar câțiva kilometri de strâmtoarea Bab al-Mandab. Într-o evoluție neobișnuită, forțele houthi ar fi folosit inteligența artificială pentru a clona vocea unui comandant și a păcăli trupele proguvernamentale, determinându-le să se retragă.

Cucerirea insulelor strategice: La scurt timp după ocuparea orașului Mokha, forțele houthi au avansat pe insula Perim (Mayyun) și pe insula Zuqar. Aceste insule se află chiar la intrarea în strâmtoarea Bab al-Mandab, oferind grupării o pârghie considerabilă asupra rutelor maritime comerciale globale.

Impactul asupra transportului maritim mondial și petrolului: Aproximativ 12% din comerțul mondial tranzitează acest coridor. Cum războiul în care este implicat Iranul a perturbat deja traficul prin strâmtoarea Ormuz, Arabia Saudită s-a bazat în mare măsură pe Marea Roșie pentru exporturile sale de petrol.

Rebelii susținuți de Iran au anunțat o blocadă navală care vizează în mod explicit navele saudite, ceea ce a contribuit la creșterea prețului petrolului la peste 100 de dolari pe baril.

Contrastul izbitor dintre luptătorii încălțați cu simpli șlapi și arsenalul avansat pe care îl folosesc — drone, rachete balistice antinavă și tactici de război psihologic bazate pe inteligență artificială — a transformat imaginea „luptătorilor în șlapi” într-unul dintre principalele subiecte asociate escaladării crizei din Marea Roșie.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb este cu atât mai importantă pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol, cu cât ea este acum principala sa rută maritimă accesibilă după blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz.

Una dintre cele mai importante conducte pentru petrolul saudit a fost a lovită

În același timp, Arabia Saudită pierde un sistem-cheie de conducte petroliere folosit ca alternativă la blocajul din Strâmtoarea Ormuz.

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a transmis, într-un comunicat publicat vineri pe site-ul său, că sistemul de conducte a fost atacat și „a fost închis ca măsură de precauție”.

O analiză preliminară a constatat că au fost lovite stațiile de pompare amplasate în apropierea conductei propriu-zise, a declarat unul dintre oficialii americani. O imagine din satelit realizată vineri pare să indice pagube extinse provocate de incendiu la una dintre stațiile de pompare, iar o imagine a unei alte stații, realizată joi, arăta un incendiu de mici dimensiuni din care se ridicau coloane groase de fum negru.

Nu a fost clar imediat cine este responsabil pentru atacuri sau dacă au fost avariate și porțiuni ale conductei propriu-zise, însă unul dintre oficiali a declarat că aceasta a fost lovită de drone lansate din Irak.

Ministerul saudit de Externe a publicat ulterior un comunicat în care a condamnat „atacul asupra conductei Est-Vest din regiunile Riad și Medina, comis cu mai multe drone venite din Irak, care a provocat răniți și unele pagube ce sunt în prezent remediate”.

„Regatul precizează că, în urma unei solicitări din partea premierului irakian de a oferi guvernului frățesc al Irakului posibilitatea de a lua măsurile necesare pentru a împiedica lansarea de pe teritoriul irakian a unor atacuri împotriva Regatului și a țărilor vecine, Regatul a ales să nu răspundă în această etapă, în sprijinul eforturilor guvernului irakian”, se arată în comunicat.

Atacul arată că resursele petroliere ale regatului — și capacitatea acestuia de a le exporta — se confruntă cu amenințări tot mai mari pe măsură ce războiul cu Iranul continuă. Loviturile asupra conductei au loc la doar câteva zile după ce o miliție aliată Iranului a cucerit un oraș-port strategic la Marea Roșie, în Yemen, o evoluție care ar putea amenința și mai mult transporturile de energie din regiune.

Nu a fost clar imediat cât timp va fi necesar pentru repararea avariilor produse sistemului de conducte, au declarat sursele.

Ministerul Energiei a precizat că sistemul de conducte „a fost supus mai multor atacuri” joi, care „s-au soldat cu mai mulți răniți”. Comunicatul adaugă că echipele specializate „iau măsurile necesare pentru securizarea conductei și evaluarea siguranței acesteia”.

Guvernul irakian a publicat, la rândul său, un comunicat vineri, condamnând atacurile și anunțând că a dispus deschiderea de urgență a unei anchete pentru identificarea celor responsabili. Bagdadul a precizat că nu va permite ca teritoriul sau spațiul aerian irakian să fie folosite pentru lansarea unor atacuri.

„Guvernul irakian condamnă atacurile care au vizat Regatul frățesc al Arabiei Saudite și își reafirmă opoziția față de orice atac care subminează securitatea și stabilitatea Regatului sau afectează relațiile frățești profunde dintre cele două țări”, se arată în comunicatul citat de agenția de presă de stat INA.

În această săptămână, prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, pe fondul fluctuațiilor puternice provocate de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Gigantul petrolier saudit Aramco nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Departamentul de Stat și Casa Albă nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, iar Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a refuzat să comenteze incidentul.

Oficialii americani încearcă să strângă informații despre incident, potrivit unei surse familiarizate cu situația.

Deși originea atacului nu era clară, grupările de miliții aliate Iranului din Irak au mai folosit drone în trecut pentru a ataca Arabia Saudită, potrivit lui Behnam Ben Taleblu, director pentru programul Iran în cadrul Foundation for Defense of Democracies (FDD). Acestea ar fi putut proceda la fel și acum, în contextul unei strategii iraniene mai ample de utilizare a grupărilor sale aliate pentru a determina statele arabe să respingă prezența forțelor americane în regiune.

La sfârșitul lunii iulie, ministrul saudit al Apărării, Khalid bin Salman, s-a întâlnit la Washington cu președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance pentru a le prezenta evaluarea Regatului privind războiul în desfășurare dintre SUA și Iran. Potrivit unor surse citate de CNN, evaluarea saudită era că Iranul va încerca să obțină avantaje prin escaladarea conflictului și să utilizeze grupările aliate pe care încă le mai are — milițiile din Irak și rebelii houthi — pentru a face acest lucru.

Sateliții au detectat joi nouă incendii de mari dimensiuni în apropierea conductei Est-Vest din Arabia Saudită, deși amplasarea a cel puțin șase dintre acestea părea să coincidă cu zone destinate arderii controlate, unde petrolul și gazele pot fi arse în situații de urgență.

Conducta a devenit esențială pentru Arabia Saudită de la izbucnirea războiului dintre SUA și Iran. Regatul a redirecționat aproximativ 5 milioane de barili de petrol pe zi, care în mod normal ar fi ajuns la petrolierele aflate în Golful Persic, după ce Iranul a blocat practic Strâmtoarea Hormuz.

În schimb, petrolul a fost transportat prin conducta Est-Vest către portul Yanbu, de la Marea Roșie.

Cum luptătorii houthi au anunțat că vor ataca orice navă saudită care încearcă să treacă prin strâmtoarea Bab al-Mandab pentru a ieși din Marea Roșie, și această rută de export a petrolului saudit ar putea fi acum în pericol.

Repararea stațiilor de pompare ar putea fi o operațiune mai puțin dificilă decât remedierea unor avarii majore produse conductei propriu-zise, potrivit oficialilor americani și experților.

Atacul asupra sistemului de conducte vine, de asemenea, într-un moment în care Arabia Saudită a raportat OPEC că producția sa de țiței s-a prăbușit luna trecută, ajungând la cel mai scăzut nivel din 1990.