Rebelii Houthi avansează fulgerător și ocupă o insulă-cheie în Marea Roșie. Miliția yemenită controlează acum Strâmtoarea Bab el-Mandeb

3 minute de citit Publicat la 15:49 11 Sep 2026 Modificat la 15:49 11 Sep 2026

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Luptătorii Houthi au ajuns pe insula Perim, care împarte Strâmtoarea Bab el-Mandeb în două culoare de navigație, după retragerea forțelor guvernamentale yemenite, finalizând astfel preluarea controlului asupra strâmtorii, relatează Euronews. Având în vedere că și Strâmtoarea Ormuz este controlată de iranieni, o treime din comerțul mondial este acum sub controlul forțelor Iranului.

„Ambarcațiuni care transportau luptători Houthi înarmați au ajuns pe insula Mayyun după ce forțele guvernamentale s-au retras ieri”, a declarat un oficial yemenit anonim, referindu-se la insula vulcanică stâncoasă cunoscută și sub numele de Perim, care împarte cea mai îngustă porțiune a strâmtorii în două culoare de navigație.

„Houthi au finalizat preluarea controlului asupra zonei Bab el-Mandeb și a insulei Mayyun, situată în mijlocul strâmtorii”, a adăugat el, sub protecția anonimatului. Un martor ocular a declarat că persoane înarmate „se desfășoară de-a lungul țărmului Bab el-Mandeb și patrulează zona cu vehicule militare”.

Alte informații apărute vineri arată că gruparea a ocupat și orașul Dhubab și satul de coastă Murad, ceea ce înseamnă că întreaga coastă yemenită a Mării Roșii a ajuns sub controlul Houthi în urma unei ofensive fulger de 18 ore.

Surse militare guvernamentale au declarat că rebelii Houthi au încercuit trupele guvernamentale de pe insulele Hanish, după ce, anterior, apăruseră informații potrivit cărora insula Zuqar, cea mai mare dintre principalele insule ale arhipelagului din Marea Roșie aflate mai la nord de Bab el-Mandeb, fusese deja capturată.

Sursele au spus că nu cunosc situația exactă a celor peste 2.000 de militari guvernamentali, dar cred că Houthi le-au cerut să se predea.

Un oficial militar de rang înalt a declarat că forțele încercuite au cerut autorităților „salvare, alimente și apă, precum și ridicarea asediului, ceea ce ar necesita sprijin aerian”.

Ofensivă rapidă în Yemen

Joi, Houthi au capturat orașul-port strategic Mokha de la forțele guvernamentale, într-o ofensivă fulger în care au preluat și controlul asupra insulei Zuqar, în sudul Mării Roșii, „după atacuri cu rachete și un asalt terestru desfășurat cu ajutorul unor ambarcațiuni care transportau luptători”, potrivit unor surse militare.

Până joi seară, pe internet au apărut mai multe înregistrări video care par să arate luptători Houthi sărbătorind în Mokha și capturând cantități importante de arme și echipamente abandonate de forțele guvernamentale. Autenticitatea imaginilor nu a putut fi verificată independent.

Houthi, care controlau aproximativ o treime din teritoriul Yemenului înaintea acestei ofensive, au mai atacat în trecut nave în această strâmtoare îngustă, care leagă Asia de Europa prin Marea Roșie și Canalul Suez.

Strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb concentrează împreună peste un sfert din comerțul maritim cu țiței și produse petroliere. Aproape o treime din traficul mondial de containere tranzitează numai Marea Roșie.

Potrivit relatărilor, rebelii Houthi s-au consultat în timpul verii și cu Iranul privind introducerea unei taxe pentru tranzitul în siguranță prin strâmtoare, într-un aparent plan de a pune și mai multă presiune asupra economiei mondiale.

Guvernul Yemenului recunoscut internațional a avertizat în repetate rânduri că Houthi intenționează să preia controlul asupra acestei rute maritime, al cărei nume în limba arabă înseamnă „Poarta Lacrimilor”.

Un membru al „biroului politic” al Houthi a încercat, însă, vineri, să calmeze temerile internaționale privind navigația, afirmând că gruparea nu reprezintă „niciun pericol” pentru rutele comerciale din Marea Roșie.

„Libertatea de navigație și comerțul internațional în Marea Roșie și Bab el-Mandeb sunt sigure și se desfășoară în mod normal”, a declarat Hazem al-Assad pentru publicația Al-Araby al-Jadeed. „Nu există motive de îngrijorare la nivel internațional, deoarece nu există niciun pericol din partea Yemenului”.

Houthi își continuă ofensiva

Cunoscută oficial sub numele Ansar Allah, gruparea Houthi a ajuns la putere la sfârșitul anului 2014, după ce a luat cu asalt Sana'a și a ocupat palatul prezidențial și principale obiective militare, forțând guvernul Yemenului să plece în exil.

Gruparea face parte din așa-numita Axă a Rezistenței a Iranului, o rețea flexibilă de grupări militante din mai multe țări ale regiunii, printre care Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza și miliții din Irak, toate susținute, instruite și echipate în diferite grade de Gardienii Revoluției din Iran.

Houthi au provocat reluarea ostilităților în războiul civil din Yemen în luna iulie, când au permis aterizarea unui avion iranian, sfidând controlul saudit asupra spațiului aerian yemenit.

Arabia Saudită a ripostat atacând aeroportul, iar rebelii yemeniți au răspuns declarând în iulie o blocadă împotriva regatului, cu accent asupra comerțului său cu petrol.

Săptămâna trecută, Houthi au lansat o ofensivă de amploare împotriva forțelor guvernamentale susținute de Arabia Saudită și au atacat în același timp teritoriul saudit, rănind zeci de persoane. Saudiții au răspuns cu bombardamente zilnice asupra zonelor din Yemen controlate de Houthi.

Arabia Saudită, care declara la începutul acestei săptămâni că a oferit întotdeauna „oportunități pentru negocieri”, a afirmat și că are dreptul să se apere.

Atacurile Houthi asupra infrastructurii petroliere și petrolierelor saudite au contribuit și ele la creșterea prețurilor petrolului, care au depășit joi 100 de dolari pe baril.