Coreea de Sud avertizează că va lua "alte măsuri" dacă Ucraina nu își cere scuze după dezvăluirile lui Zelenski

1 minut de citit Publicat la 07:58 02 Oct 2026 Modificat la 07:58 02 Oct 2026

Zelenski a dezvăluit transferul prizonierilor nord-coreeni în Coreea de Sud chiar în discursul de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Foto: Getty Images

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat vineri că Seulul va lua "alte măsuri" dacă Ucraina refuză să prezinte scuze oficiale după dezvăluirea unilaterală de către Kiev a transferului a doi prizonieri de război nord-coreeni.



Transferul prizonierilor din Ucraina în Coreea du Sud, dezvăluit de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de la tribuna Organizaţiei Naţiunilor Unite săptămâna trecută, a provocat o dispută diplomatică între Kiev şi Seul care dorea să păstreze secretul.



Duminică, preşedinţia sud-coreeană a cerut scuze din partea Ucrainei, considerând că Kievul a încălcat un acord de confidenţialitate, iar luni l-a convocat pe reprezentantul ucrainean la Seul pentru a-şi exprima "îngrijorarea profundă".



"Dacă Ucraina continuă să refuze să recunoască faptele şi să îşi ceară scuze public, vom lua alte măsuri", a scris Lee vineri pe platforma X, acuzând Kievul că îl face să pară un "mincinos".



"Aceasta este o problemă care afectează demnitatea Republicii Coreea şi a poporului său şi nu poate fi ignorată", a adăugat el.



Preşedintele Lee a făcut referire la declaraţiile ministrului ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, publicate de RBC-Ukraine şi alte instituţii de presă ucrainene.



Sîbiha a declarat că "nu doreşte să numească acest lucru un incident", ci mai degrabă o "neînţelegere diplomatică". "Coreea de Sud este o ţară importantă pentru noi. Şi sper din tot sufletul într-o dinamică, o continuare a cooperării şi rezultate concrete" cu această ţară, a spus el.



Disputa vine într-un moment în care Kievul solicită un sprijin sporit din partea aliaţilor săi în faţa intensificării bombardamentelor ruseşti.