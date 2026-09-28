Furie la Seul, după dezvăluirile lui Zelenski. Coreea de Sud îi solicită scuze publice: „A subminat grav încrederea”

2 minute de citit Publicat la 11:18 28 Sep 2026 Modificat la 11:18 28 Sep 2026

Seulul a condamnat dezvăluirea lui Zelenski și a numit-o „un abuz de încredere.”. Foto: GettyImages

Biroul președintelui sud-coreean Lee Jae Myung a cerut scuze din partea Ucrainei pentru că a încălcat un acord de confidențialitate privind transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni de pe teritoriul ucrainean la Seul, scrie Euronews.

Disputa a fost stârnită de dezvăluirea făcută săptămâna trecută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform căreia țara sa a trimis doi soldați nord-coreeni în Sud, adăugând că „nu era ușor să-i capturezi vii”.

Intensificarea disputei riscă să complice eforturile Kievului de a obține arme de la aliați, inclusiv din Coreea de Sud, pentru a respinge bombardamentele Rusiei.

La câteva ore după dezvăluirea lui Zelenski, președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a criticat acțiunea.

„Nu știu de ce partea ucraineană a încălcat acordul și a făcut publică problema, dar este foarte dezamăgitor”, a scris el pe X.

Consilierul lui Zelenski, Dmitro Litvin, a încercat să minimalizeze dezvăluirea, spunând că președintele a făcut public doar faptul că soldații au fost predați Coreei de Sud. Ucraina este o „țară deschisă”, a remarcat Litvin, spunând că ar fi „neobișnuit” să se predea soldații în secret.

Dar Seulul a condamnat acest lucru și l-a numit „un abuz de încredere.”

Reacție furioasă de la Seul: „Subminează grav încrederea dintre cele două guverne”

Seong Ghi-hong, secretarul prezidențial superior pentru relații publice, a declarat duminică seară într-un comunicat că Coreea de Sud „ia în considerare măsuri suplimentare care ar putea fi necesare în această privință”.

„Este în sine o chestiune foarte gravă faptul că partea ucraineană a încălcat acordul de confidențialitate dintre cele două țări și a făcut dezvăluirea unilateral”, a spus el.

„Însă declarația falsă a biroului de presă al președintelui ucrainean, conform căreia nu a existat un acord de confidențialitate, subminează grav încrederea dintre cele două guverne și dăunează grav relațiilor de prietenie dintre cele două țări”, a adăugat el.

Biroul prezidențial sud-coreean solicită „o explicație oficială și scuze”, a declarat Seong.

Ucraina a capturat la începutul anului trecut doi soldați nord-coreeni printre trupele Phenianului care luptau pentru Moscova. Unul dintre ei a declarat că a servit într-o unitate de recunoaștere și, deși unii soldați nord-coreeni fuseseră antrenați să utilizeze echipament militar rusesc, el nu.

Soldatul a spus că a fost recrutat în armată la vârsta de 17 ani și că servește de atunci. Un parlamentar sud-coreean declarase anterior că cei doi își doresc o „viață normală” în sudul peninsulei.

Analiștii cred că reacția furioasă a lui Lee Jae Myung la acordul de confidențialitate riscă să declanșeze conflicte intense cu nordul, care deține arme nucleare, ceea ce s-ar putea traduce în ostilitate sporită față de Seul.

„Coreea de Nord a folosit soldații desfășurați pentru a crea o narațiune eroică pentru propaganda regimului, iar guvernul sud-coreean pare îngrijorat că confirmarea întoarcerii prizonierilor în Sud și mediatizarea acesteia ar putea alimenta și mai mult ostilitatea față de Seul”, a declarat Park Won-gon, profesor la Universitatea Feminină Ewha.

Dincolo de ramificațiile din cadrul Coreei de Sud, disputa riscă, de asemenea, să complice solicitările Kievului către aliat pentru furnizarea de armament.

Coreea de Sud nu a furnizat până acum arme letale Ucrainei, invocând o interdicție internă de a ajuta militar țările aflate în război. Cu toate acestea, a luat în considerare cererile pentru arme defensive, mai ales de când Coreea de Nord a desfășurat trupe pentru a sprijini Rusia.