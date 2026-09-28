Regele Charles a încercat să afle care este starea celebrului explorator Ranulph Fiennes. "E foarte îngrijorat de situația acestuia"

Fiul vitreg al lui Sir Ranulph, Alexander Millington-Cotes, cere declanșarea unei anchete pentru a se afla unde se află acesta. Foto: Profimedia Images

Regele Charles ar fi încercat să ia legătura cu celebrul explorator britanic Sir Ranulph Fiennes, în vârstă de 82 de ani, după ce un prieten apropiat l-a avertizat în legătură cu starea sa de sănătate și izolarea sa. Fiennes, unul dintre cei mai cunoscuți aventurieri britanici, nu a mai fost văzut în public de aproximativ doi ani, iar în ultimele săptămâni au apărut îngrijorări privind condițiile în care este îngrijit și locul în care se află, potrivit The Telegraph.

Publicația relatează că regele ar fi fost "foarte îngrijorat" de starea exploratorului, după ce Anton Bowring, partenerul de afaceri și prietenul de lungă durată al lui Sir Ranulph, l-a informat în februarie anul trecut despre starea de sănătate în declin a acestuia și despre faptul că era izolat.

William Thornton, aghiotantul regelui, l-a contactat ulterior pe Bowring pentru a-l întreba cum ar putea Charles să ia legătura cu Sir Ranulph. Acesta i-a oferit numărul de telefon al soției exploratorului, Louise Millington-Cotes. Însă, potrivit The Telegraph, Millington-Cotes nu l-ar fi pus pe rege în legătură cu soțul ei.

În ultimele două săptămâni, prietenii și familia s-au mobilizat în jurul lui Sir Ranulph, care nu a mai fost văzut în public de doi ani, în contextul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la condițiile în care este îngrijit.

Situația a ieșit la iveală după ce proprietarul unui cămin de îngrijire din Țara Galilor, unde exploratorul fusese internat timp de șapte săptămâni în acest an, a declarat pentru The Telegraph că a sesizat autoritățile, inclusiv poliția, cu privire la mai multe aspecte care îl îngrijorau în legătură cu starea lui Sir Ranulph.

Ziarul susține că a văzut un e-mail trimis de o autoritate de supraveghere a serviciilor de îngrijire, în care s-ar fi afirmat că Sir Ranulph era ținut în mod ilegal în centre de îngrijire și nu era în măsură să își dea consimțământul pentru îngrijirea sau tratamentul său.

Bowring îl contactase pe rege în luna februarie a anului trecut pentru a-l informa că Sir Ranulph se afla „într-o stare foarte proastă”.

El a declarat pentru ziar că aghiotantul regelui, William Thornton, i-a răspuns că "regele era foarte îngrijorat și și-ar dori foarte mult să îi scrie lui Ran, Louise și fiicei lor, Elizabeth, pentru a-și exprima îngrijorarea și pentru a vedea dacă putea face ceva pentru a ajuta".

"A întrebat cum ar putea să îi transmită acest lucru lui Ran și m-a întrebat dacă am numărul de telefon al lui Louise", a spus Bowring. "A spus: «Pot să o sun și, dacă răspunsul este nu, putem lăsa lucrurile așa»."

Fiul vitreg al lui Sir Ranulph, Alexander Millington-Cotes, cere declanșarea unei anchete pentru a se afla unde se află acesta, după ce nu și-a mai putut vedea tatăl vitreg de mai bine de un an.

El susține că mai multe structuri de poliție, printre care West Mercia Police și Cheshire Constabulary, i-au ignorat solicitările de ajutor. Fiul vitreg cere ca autoritățile să acționeze "rapid" și a înființat o pagină GoFundMe care a strâns până acum peste 18.000 de lire sterline.

Mai mulți aventurieri britanici, printre care Ben Fogle și Bear Grylls, au cerut, de asemenea, declanșarea unei anchete.

Fogle a declarat că este "profund tulburat" de informațiile apărute despre Sir Ranulph și a scris pe rețelele sociale: "Este timpul ca Office for the Public Guardian și poliția să investigheze acest caz".

Grylls a susținut că el și alte persoane "încearcă cu disperare să ia legătura cu Ran de un an, fără niciun rezultat".

El a spus: "Ran este o adevărată emblemă britanică pentru atât de mulți oameni din întreaga lume: un pionier, un luptător modest și un bun prieten pentru atât de mulți dintre noi. Nu a încetat niciodată să mă sprijine atunci când am avut nevoie de ajutor. Acum este rândul nostru".