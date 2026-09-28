Se oferă salarii de 400 de lei pe zi, dar nimeni nu vrea să lucreze, în județul cu 10.000 de șomeri

Angajatorii din Galaţi care caută sute de zilieri, dar puţini oameni vor să muncească. Se pot câştiga chiar şi 400 de lei pe zi. Sursa foto: Agerpres

Criza forței de muncă ajunge până în podgoriile din Galați, unde tot mai puțini zilieri sunt dispuși să participe la culesul viilor. Recoltarea se poate întinde până la sfârșitul lunii octombrie, iar întârzierea ridică riscul ca strugurii să se degradeze pe butuc. Situația este cu atât mai paradoxală cu cât Galațiul se află pe locul al treilea la nivel național în ceea ce privește numărul persoanelor fără loc de muncă. Angajatorii plătesc suma de 400 de lei pe zi, însă, foarte puţini acceptă această ofertă, relatează observatornews.ro.

În podgoriile din județul Galați, suprafața pregătită pentru recoltare depășește 200 de hectare, însă numărul celor care muncesc la cules este insuficient. Pentru ca lucrările să se desfășoare într-un ritm normal ar fi necesari peste 100 de muncitori, în timp ce, în prezent, strugurii sunt culeși de doar 30 de persoane.

"E grea munca pentru oameni. Ajutorul social e mai important, banii de la stat. Asta e cel mai uşor", a spus unul dintre muncitori, iar un alt bărbat a declarat: "Nu mai munceşte lumea cum muncea înainte. Vor să primească, dar să nu muncească".

Pentru fiecare găleată de struguri culeasă, zilierii primesc 2 lei. În funcție de cantitatea recoltată, venitul poate ajunge la 300 - 400 de lei într-o singură zi de muncă.

Lipsa muncitorilor îi determină pe reprezentanții stațiunii de cercetare viticolă să își adapteze activitatea pe parcurs, astfel încât recoltarea ajunge să se întindă până la sfârșitul lunii octombrie.

"Perioada de recoltare se va mări. E o bătălie între toţi cei care suntem în zonă şi atunci primul venit, primul servit. Efectiv, zilierii sunt recrutaţi şi fiecare cum apucă să-l ia. Sunt foarte greu de găsit", a precizat Mihai Tudor, director ştiinţific, în cadrul interviului.

"Acum vreo doi ani era via pusă toată la punct, se culegea, dar aşa, dacă nu vine lumea", a spus unul dintre muncitorii aflaţi într-o podgorie din județul Galaţi.

Potrivit statisticilor, Galaţiul se află printre județele cu cel mai mare număr de șomeri înregistrați, cu aproximativ 10.000 de persoane. Înaintea sa se află Suceava, cu 12.000 de șomeri, iar pe primul loc se clasează judeţul Dolj, unde numărul acestora se apropie de 20.000.