Un cadavru a fost găsit la Târgu Mureș, într-o centrală termică dezafectată, lângă un panou electric

<1 minut de citit Publicat la 15:03 27 Sep 2026 Modificat la 15:06 27 Sep 2026

Cadavrul a fost găsit în fața unui panoul electric. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

O persoană neidentificată a fost găsită moartă în incinta unei centrale termice dezafectate din municipiul Târgu Mureș, a transmis, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș, citat de Agerpres.

Potrivit oamenilor legii, cadavrul persoanei respective se afla în zona unui panou de siguranțe electrice, existând posibilitatea să se fi electrocutat.

"Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În continuare, polițiștii desfășoară activități pentru stabilirea identității persoanei, precum și pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul', a precizat sursa citată.

În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au precizat autoritățile.