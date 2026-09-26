Fasolea, interzisă total în jurul casei și școlii unui copil. Decizia luată de un oraș din Italia

2 minute de citit Publicat la 08:02 26 Sep 2026 Modificat la 08:03 26 Sep 2026

Măsura neobișnuită a fost luată pentru a proteja un copil diagnosticat cu favism. Foto: Getty Images

Un oraș din nordul Italiei a luat o măsură neobișnuită pentru a proteja un copil diagnosticat cu favism. Autoritățile din Valmadrera, localitate aflată în apropiere de Lecco, au interzis cultivarea plantelor de fasole pe o rază de 300 de metri în jurul locuinței copilului și al școlii primare la care învață, potrivit corriere.it.

În plus, magazinele, restaurantele, barurile și comercianții din piețe care vând fasole proaspătă trebuie să anunțe vizibil prezența acesteia, iar legumele trebuie comercializate în ambalaje închise, pentru a reduce riscul unui contact accidental.

„Când am văzut-o pe mamă intrând în primărie să ne mulțumească după ce am semnat ordonanța, m-am emoționat și eu. După tot ce a trăit, să știu că munca depusă i-a oferit puțină liniște a fost cel mai important lucru”, a declarat Cesare Colombo, primarul din Valmadrera.

Copilul suferă de favism

Copilul este elev la școala primară și suferă de favism, o afecțiune ereditară asociată deficitului unei enzime. În anumite situații, boala poate provoca o criză hemolitică acută, în timpul căreia globulele roșii sunt distruse rapid.

Pentru persoanele cu favism, consumul de fasole poate avea consecințe grave. Primăria a decis, în colaborare cu autoritatea sanitară Ats Brianza, să adopte măsuri de precauție nu doar în privința consumului, ci și a unui posibil contact accidental.

„Este o patologie pe care nu o cunoșteam. Am primit solicitarea părinților și, tocmai pentru că era vorba despre sănătatea unui minor, am contactat imediat Ats Brianza”, a explicat primarul.

Au urmat mai multe luni de documentare și discuții cu specialiștii, înainte ca autoritățile să stabilească măsurile care urmau să fie aplicate.

Fasolea, interzisă pe o rază de 300 de metri

Cea mai importantă prevedere a ordonanței este interzicerea cultivării plantelor de fasole pe o rază de 300 de metri în jurul locuinței copilului și al școlii primare pe care acesta o frecventează. Zonele vizate sunt indicate pe harta anexată ordinului.

Favismul nu este o simplă alergie, ci o afecțiune genetică. Este mai frecvent întâlnit în anumite regiuni din sudul Italiei, în timp ce pentru Valmadrera situația este una fără precedent.

Este vorba despre un singur copil, care merge în fiecare dimineață la școală alături de colegii săi și care trebuie să poată să se joace, să stea afară și să trăiască în comunitate fără teamă.

Ce spune autoritatea sanitară despre polenul de fasole

Măsurile nu se limitează însă la zona de 300 de metri. Potrivit Ats, literatura științifică disponibilă nu oferă suficiente dovezi pentru a stabili, în general, o legătură certă între inhalarea polenului de fasole și apariția crizelor hemolitice.

Totuși, au fost descrise cazuri de reacții severe la anumite persoane deosebit de sensibile. Din acest motiv, autoritățile din Valmadrera au ales să aplice principiul precauției.

Ordonanța introduce reguli valabile pe întreg teritoriul localității. Magazinele, supermarketurile, restaurantele, barurile și comercianții ambulanți care vând fasole proaspătă trebuie să afișeze un anunț vizibil privind prezența acesteia.

În plus, fasolea proaspătă trebuie comercializată în ambalaje închise.

Fasolea, scoasă și din meniul școlii

În școala frecventată de copil, interdicția este totală. Fasolea proaspătă, uscată sau congelată nu poate fi inclusă în meniurile serviciilor de alimentație școlară și comunitară frecventate de minor.

Măsura se aplică tuturor elevilor care consumă aceste mese.

Respectarea prevederilor urmează să fie verificată de autorități și de forțele de ordine.

„Când am înțeles situația, am încercat să facem tot ceea ce era posibil. Întreaga comunitate este chemată să protejeze acest copil”, a concluzionat primarul Cesare Colombo.