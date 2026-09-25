„Locotenentul” lui Meloni arată că nu mai poți face „cordon sanitar” împotriva extremiștilor, dacă Le Pen devine președinta Franței

Nicola Procaccini, liderul grupului de dreapta al conservatorilor și reformiștilor europeni din Parlamentul European. Foto: Getty Images

UE trebuie să fie pregătită să colaboreze strâns cu Marine Le Pen dacă va câștiga alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, a declarat pentru Politico Nicola Procaccini, liderul grupului de dreapta al conservatorilor și reformiștilor europeni din Parlamentul European și un aliat principal al premierei Italiei, Giorgia Meloni.

Procaccini a spus că instituțiile UE și Partidul Popular European de centru-dreapta trebuie să se dea dovadă de „curaj” când vine vorba de colaborarea cu reprezentanții grupului parlamentar de extremă dreapta al Patrioților, din cadrul Parlamentului European de la Bruxelles.

Astfel, liderii UE vor trebuie să discute cu Patrioții europeni - din care fac parte și eurodeputați care provin din Adunarea Națională, partidul lui Le Pen, la fel cum s-a întâmplat după victoria în alegerile italiene a Giorgiei Meloni, în 2022.

„Nu există nicio cale de a aplica cordonul sanitar Republicii Franceze”, a spus Procaccini, referindu-se la acordul informal dintre partidele mainstream de a ține forțele de extremă dreapta departe de putere. El a spus că Le Pen și Jordan Bardella, care e foarte probabil să devină prim-ministru în președinția lui Le Pen, „sunt oameni rezonabili, oameni pragmatici, ca Meloni”.

Nicola Procaccini a adăugat că duo-ul francez „va apăra interesul național dar fără chestii nebunești”, cum ar fi scoaterea Franței din UE.

Siegfried Mureșan avertizează: „Sub conducerea lui Le Pen, Franța se va radicaliza în următoarele luni””

O victorie a lui Le Pen ar transforma ascensiunea extremei drepte din Europa într-o veritabilă forță aflată chiar în interiorul UE, plasând Franța - una din principalele mari țări și economii europene sub influența euroscepticismului.

Ultima schimbare de putere de la Bruxelles a avut loc când Meloni — a cărei partid Frații Italiei conduce grupul europarlamentar ECR alături de partidul Lege și Justiție din Polonia — a ajuns la putere. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și șeful PPE, Manfred Weber, au căutat de atunci să construiască punți cu guvernul lui Meloni.

Procaccini a spus că speră că Le Pen va alege „calea Meloni” în relația cu Comisia, ceea ce, spune el, înseamnă a fi „pragmatică, sinceră, deschisă, onestă și coerentă”.

Nicola Procaccini a adăugat că, deși „dreapta franceză este istoric mai puțin pro-occidentală” decât Frații Italiei ai lui Meloni, el este „optimist” că Le Pen nu va fi distructivă în relația cu Bruxellesul.

Totuși, nu toată lumea vede lucrurile așa. Vicepreședintele PPE și candidatul la funcția de prim-ministru al României, Sigfried Mureșan, crede că „sub conducerea lui Marine Le Pen, partidul anti-european din Franța se va radicaliza în următoarele luni”.

După alegerile europarlamentare din 2024, PPE se bazează tot mai mult pe voturile grupărilor de dreapta din Parlamentul European, pentru a trece legi care elimină politicile verzi ale UE sau care înăspresc politica de migrație.

Șeful Partidului Popularilor Europeni (PPE), Weber, a prezentat de mai multe ori cele trei linii roșii ale partidului său pentru o astfel de cooperare cu un astfel de aliat de dreapta: să fie pro-european, să susțină statul de drept și să sprijine Ucraina.

PPE nu negociază în prezent cu grupurile de extremă dreaptă, dar, dacă o măsură va putea fi adoptată cu voturi de la extremiști, nu ar fi o problemă.

În prezent, parlamentarii PPE văd cooperarea cu grupurile Patrioților și cu francezii din Adunarea Națională drept una dificilă, dacă nu chiar imposibilă, având în vedere viziunile lor fundamental diferite pentru viitorul UE. La începutul lui septembrie, liderul europarlmantarilor creștin-democrați (formațiunea cancelarului Friedrich Merz), Nicolas Herbst, a declarat pentru POLITICO că PPE ar trebui să excludă orice cooperare cu Patrioții și să construiască în schimb o coaliție puternică de centru pentru a împiedica forțele populiste să obțină victorii în Parlament înainte de alegerile UE din 2029.