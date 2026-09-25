Putin spune că atacurile ucrainene din perioada alegerilor în Rusia au îndepărtat şi mai mult negocierile de pace

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa foto: Hepta

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat vineri că Rusia este pregătită pentru negocieri de pace cu Ucraina, dar atacurile ucrainene cu drone din perioada alegerilor legislative ruse au îndepărtat şi mai mult şansele reluării acestor negocieri, relatează agenţiile AFP şi EFE, conform Agerpres.

"În noaptea de 19 spre 20, adică în ziua principală a alegerilor, s-a încercat lansarea unui atac aerian masiv asupra Moscovei. Peste 1.600 de drone au intrat practic în zona Moscovei", a declarat Putin presei după ce a participat la Sankt Petersburg la Forumul Internaţional al Culturii. Liderul de la Kremlin a acuzat de asemenea Ucraina că a lansat atacuri asupra unor secţii de votare.

Prin urmare, a indicat Vladimir Putin, Rusia va reflecta bine dacă mai este dispusă să revină la masa negocierilor cu Ucraina.

"Propuneri privind reluarea discuţiilor, da, ele într-adevăr sunt pe masă (...), dar după tot ce au făcut ei (n.r.: ucrainenii), vom reflecta bine la ceea ce noi ar trebui să facem în schimb", a spus liderul de la Kremlin.

În orice caz, a completat el, Rusia va lua decizii cu privire la posibila reluare a negocierilor "pe baza propriilor interese".

Putin a abordat şi relaţiile cu Europa şi a negat din nou orice planuri agresive faţă de ţările europene. "Mulţi în Europa spun că se aşteaptă la o agresiune din partea Federaţiei Ruse şi de aceea trebuie să se pregătească pentru luptă, pentru un război cu Rusia", a remarcat el. "Dar aş dori să subliniez încă o dată că noi nu ne pregătim pentru niciun fel de luptă cu Europa", a asigurat Vladimir Putin.

Potrivit preşedintelui rus, politicienii europeni folosesc pretextul ameninţării ruse pentru a-şi "înşela" cetăţenii şi a continua să cheltuie banii în susţinerea Ucrainei.