În 3 ani de renovări, doi soți antreprenori au transformat complet o biserică istorică abandonată din Oakland: Acum e o casă de 357 mp

Biserică istorică transformată în casă de locuit, în Oakland. Sursa foto: BridgeMLS 2023

Multe dintre clădirile istorice rămân nefolosite ani întregi, în timp ce proprietarii și autoritățile încearcă să decidă ce ar putea face cu ele, pentru că sunt adesea prea mari și ineficiente pentru o utilizare comercială simplă, dar și prea solide din punct de vedere structural și prea frumoase pentru a fi pur și simplu demolate. O astfel de construcție, abandonată pe 47th Street, în zona Temescal din Oakland, a fost transformată după ce Jennifer a trecut pentru prima dată pragul ei și a văzut acolo o oportunitate, nu o problemă.

Jennifer Montague Clark și soțul ei, Stephen Clark, antreprenor în construcții, au cumpărat proprietatea în 2013 și au început proiectul de transformare a fostei biserici într-o locuință de familie.

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Biserică transformată în casă cu două etaje

Transformarea nu a fost una rapidă. Cuplul a petrecut aproximativ trei ani lucrând la clădire, în paralel cu procesul de obținere a planurilor și aprobărilor necesare din partea orașului Oakland. Primele autorizații asociate proiectului apar în registrele proprietății în 2013, iar lucrările și intervențiile au continuat în anii următori.

Rezultatul a fost o casă cu două etaje, cu o suprafață de aproximativ 357 mp, care avea patru dormitoare, patru băi și o zonă de living amplasată la etaj.

Transformarea clădirii religioase într-o casă pentru o singură familie a necesitat aprobarea oficială a autorităților locale. Montague Clark a spus că a lucrat direct cu reprezentanții orașului Oakland pe parcursul procesului, deoarece o locuință era mai potrivită pentru strada rezidențială îngustă decât o congregație care nu dispunea de locuri de parcare dedicate.

În octombrie 2016, după finalizarea proiectului, proprietatea a fost scoasă la vânzare. Casa a atras rapid atenția cumpărătorilor, iar interesul pentru proprietatea neobișnuită a fost ridicat încă de la primele vizionări, potrivit Fox2.

Reutilizarea unei clădiri în locul înlocuirii ei

Transformarea unei clădiri religioase construite special pentru acest scop într-o locuință privată face parte dintr-o tendință mai largă cunoscută sub numele de reutilizare adaptivă („adaptive reuse”), prin care o clădire existentă primește o altă destinație, în loc să fie demolată și înlocuită cu una nouă.

Astfel de proiecte urmează, de regulă, principiul general al reutilizării adaptive: păstrarea, pe cât posibil, a caracterului original și a materialelor clădirii, chiar și atunci când funcția acesteia se schimbă complet.

Această abordare a definit o mare parte din proiectul din Oakland, cei doi păstrând elementele arhitecturale importante ale fostei biserici și reorganizând interiorul în jurul acestor caracteristici.

Montague Clark a spus că a încercat să facă interiorul clădirii, în mod natural vast și deschis, să pară mai intim prin folosirea lemnului recuperat, a tapetului cu modele, a plăcilor marocane și a accesoriilor din alamă, astfel încât locuința finală să fie caldă și primitoare, nu pur și simplu uriașă.

„Este mai degrabă ca trei case într-una”, spune ea, referindu-se la zona de living amplasată sus, acolo unde se aflau odinioară părțile superioare ale bisericii.

O apariție unică într-un cartier deja existent

Temescal este o zonă rezidențială mai veche din Oakland, iar istoricii orașului au documentat de-a lungul deceniilor caracterul său arhitectural. Acest lucru s-a făcut inclusiv prin intermediul Oakland Cultural Heritage Survey.

Biserica transformată în locuință este vizibil mai mare decât casele mai mici care caracterizează străzile din jur și a atras atenția cu mult dincolo de cartierul imediat după ce a fost scoasă la vânzare.

La prima zi în care casa a fost deschisă pentru vizionare, vestea despre proprietate s-a răspândit rapid.

Una dintre potențialele cumpărătoare, Zainab Saquib, a povestit că a auzit întâmplător un străin lăudând casa în timp ce vizita o altă proprietate din apropiere. A decis să o vadă și ea, iar locuința s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

A fost impresionată în special de compartimentare, cu un design distinctiv la parter care conducea către livingul amplasat la un nivel superior. Ulterior, ea a spus că propriul agent imobiliar îi descrisese proprietatea drept una dintre cele mai interesante case de pe piață în acel an.

Valoarea acestui proiect nu constă atât în grandoarea casei finale sau în caracterul neobișnuit al trecutului său de biserică, cât în răbdarea necesară pentru a ajunge la acest rezultat.

Disponibilitatea autorităților orașului de a aproba o utilizare neobișnuită a proprietății, combinată cu aproximativ trei ani de lucrări și planificare într-o clădire care nu fusese concepută pentru locuire zilnică, a transformat o construcție care ar fi putut fi lăsată să se degradeze într-o casă pregătită pentru o nouă viață.

S-a vândut cu peste aproape 2 milioane de dolari

În octombrie 2016, după finalizarea transformării, fosta biserică a intrat pe piața imobiliară din Oakland. O lună mai târziu, pe 29 noiembrie, proprietatea s-a vândut cu 1,55 milioane de dolari, cu mult peste prețul inițial de 899.000 de dolari.

Iar în iunie 2023 a fost vândută din nou, cu 1,9 milioane de dolari, potrivit Redfin. Astăzi, valoarea proprietății este estimată la 2 - 2,5 milioane de dolari.

Povestea ei arată cum o clădire abandonată poate primi o funcție complet nouă, fără ca structura și caracterul său original să fie pierdute.