Germania își propune să renunțe la combustibilii fosili până în 2045. Guvernul a stabilit pentru prima dată un obiectiv clar

1 minut de citit Publicat la 23:53 23 Sep 2026 Modificat la 23:53 23 Sep 2026

Germania să adauge 12 GW de capacitate eoliană terestră și să ajungă la 215 GW de energie solară până în 2030. FOTO: Getty Images

Germania își propune să renunțe treptat la combustibilii fosili până în 2045. Planul a fost prezentat miercuri de guvernul de la Berlin și prevede creșterea ponderii energiei regenerabile în producția de electricitate de la 55%, în prezent, la 80% până în 2030, potrivit The Guardian.

Este pentru prima dată când autoritățile germane stabilesc în mod clar renunțarea la petrol, gaze și cărbune drept obiectiv al politicii energetice.

Planul prevede, de asemenea, ca Germania să adauge 12 GW de capacitate eoliană terestră (onshore) și să ajungă la 215 GW de energie solară până în 2030.

Totodată, un alt obiectiv important este reducere treptată a utilizării cărbunelui în următorul deceniu. Autoritățile se așteaptă să renunțe complet la această sursă de energie până în 2038.

Un alt punct important din noul plan este și reducerea cu 30% a emisiilor de metan până în 2030. Metanul este un gaz cu efect de seră mult mai puternic decât dioxidul de carbon și provine, printre altele, din industria energetică și agricultură.

Andreas Sieber, responsabil pentru strategia politică globală a organizației 350.org, a declarat că includerea explicită a renunțării la combustibilii fosili reprezintă o schimbare importantă în politica energetică a Germaniei.

El a avertizat însă că Ministerul Economiei și Energiei din Germania promovează, de asemenea, intens o utilizare mai intensă a gazului.

„Ministerul Economiei continuă să saboteze tranziția de la combustibilii fosili.

Anul acesta a demonstrat în mod cât se poate de clar că dependența de combustibilii fosili reprezintă un risc pentru toată lumea, deoarece expune gospodăriile și întreprinderile din Germania și din întreaga lume la șocuri de preț, volatilitate și insecuritate geopolitică”, a declarat Andreas Sieber.

Și Jennifer Morgan, fosta emisară pentru climă a Germaniei, a spus că guvernul trebuie să depună mai multe eforturi pentru electrificarea transporturilor și a încălzirii.

„Accelerarea trecerii de la cărbune, petrol și gaz la surse regenerabile curate va consolida independența energetică și va proteja consumatorii de șocurile de preț într-un moment critic”, a declarat ea.

Tranziția energetică rămâne un subiect controversat în Germania. Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a criticat în special măsurile privind înlocuirea centralelor pe gaz cu pompe de căldură.

În anul 2023 fusese adoptată o lege care prevedea restricții pentru instalarea centralelor pe petrol și gaze. În urma criticilor politice însă, regulile au fost ulterior relaxare.

În prezent, pompele de căldură reprezintă aproximativ jumătate dintre noile sisteme de încălzire instalate în locuințele din Germania.