The Independent: A fost deja ales actorul care va fi viitorul James Bond, dar reacțiile negative ale publicului vor fi „inevitabile”

Panou cu cei șase actori care l-au interpretat până acum pe James Bond în cele 25 de filme ale seriei. De la stânga la dreapta: Roger Moore, Sean Connery, Daniel Craig, Piere Brosnan, George Lazenby și Timothy Dalton. Foto: Getty Images

Scenaristul Charlie Higson, autor al unei serii de noi romane despre James Bond, a declarat că actualii producători însărcinați să găsească un actor care să-l interpreteze pe celebrul agent 007 britanic se confruntă cu „o sarcină aproape imposibilă”. Higson a spus că reacțiile negative din partea publicului vor fi „inevitabile”, indiferent de numele celui care va fi în cele din urmă ales să preia ștafeta de la Daniel Craig, informează The Independent.

De asemenea, scenaristul britanic Steven Knight a sugerat recent că noul actor care-l va interpreta pe James Bond a fost deja ales în secret de producători. Knight a adăugat că faptul de a cunoaște identitatea actorului l-a ajutat în procesul de scriere a scenariului celui de-al 26-lea film din seria James Bond.

Higson l-a respins pe favoritul actual al caselor de pariuri, Jack Lowden, și a spus că actorul - care poate fi întâlnit și în seria de spionaj „Slow Horses” - este „o alegere neconvingătoare” pentru a-l interpreta pe James Bond.

În același timp, Higson crede că actorul Jacob Elordi este „prea înalt”, iar Callum Turner „are un aspect neconvențional”.

Autorul britanic a declarat că, deși James Bond ar putea fi jucat „cu siguranță” de un actor de culoare, sexul personajul nu ar trebui niciodată să fie schimbat și să fie astfel jucat de o femeie, pentru că povestea agentului 007 se concentrează fundamental „pe reprezentările masculinității”.

Ultima oară când s-a anunțat numele actorului care îl va juca pe James Bond a fost în 2005 - când Daniel Craig a fost oficial nominalizat pentru acest rol în care a fost prezent în 5 filme, până în 2021. La vremea ei, nominalizarea lui Craig a fost și ea privită cu neîncredere de public și critici până la proiecția „Casino Royale”.

La începutul acestui an, revista Variety a relatat că actorul de teatru Tom Francis a susținut un casting pentru rolul lui James Bond. La sfârșitul lunii august, Page Six a anunțat că vor mai fi audiții în septembrie și că starul din Gladiator 2, Paul Mescal, și starul din Heartstopper și SAS: Rogue Heroes, Jack Barton, se află și ei pe lista pentru audiții.

Producătorii viitorului film din seria James Bond au menționat că acesta va păstra spiritul lui Bond, confirmând, aparent, că James Bond va rămâne un personaj masculin, arată BBC.

Până acum, mai mulți actori au fost menționați drept posibili succesori ai lui Daniel Craig în franciza 007: Henry Cavill, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Jack Lowden, James Norton, Jack O'Connell, Callum Turner și Aaron Taylor-Johnson.