Și-au făcut casă din 700 de anvelope vechi. În interior sunt 27 de grade chiar și iarna când casa este acoperită în întregime de zăpadă

3 minute de citit Publicat la 22:25 22 Sep 2026 Modificat la 22:25 22 Sep 2026

Locuința face parte din conceptul „Earthship”. Foto: Captură foto Youtube / FLORB

Într-o zonă izolată din Munții Colorado, la peste 3.400 de metri altitudine, un cuplu a construit o locuință neobișnuită, folosind sute de anvelope vechi. Casa este îngropată în pământ, produce energie, colectează apa de ploaie și poate rămâne confortabilă chiar și în timpul iernilor cu ninsori abundente, potrivit Blic.

Zachary Shachter și Elise Schiffman au ridicat această locuință de aproximativ 65 de metri pătrați pe un teren de aproape 12 hectare, situat deasupra orașului abandonat Saint Elmo. În pereții casei au fost încorporate nu mai puțin de 700 de anvelope uzate, transformate în elemente de construcție.

Atunci când au cumpărat terenul, proprietatea nu avea nici măcar un drum de acces. Lucrările au început în vara anului 2020, iar la un moment dat, peste 30 de oameni lucrau acolo.

Cum funcționează o casă „Earthship”

Locuința face parte din conceptul „Earthship”, dezvoltat în anii 1970 de arhitectul american Michael Reynolds. Ideea este ca materialele considerate deșeuri, precum anvelope, doze metalice și sticle de sticlă, să fie refolosite pentru a construi case cât mai independente de rețelele publice.

Aceste locuințe sunt concepute să producă energie, să colecteze apa și să refolosească o parte din apa uzată. În cazul casei construite de Zachary și Elise, acoperișul a fost realizat din molid provenit din zonă, iar clădirea a fost parțial îngropată și înconjurată de pământ.

Soluția oferă o izolație naturală puternică. Vara, temperatura din interior rămâne plăcută, iar iarna, căldura se păstrează mult mai ușor.

Iarna, casa poate fi acoperită complet de zăpadă

În regiune se depun anual între 2,4 și 3,7 metri de zăpadă. În timpul iernii, locuința poate ajunge să fie aproape complet acoperită. Pentru cei doi, însă, zăpada nu este doar o problemă, ci și un avantaj: stratul gros funcționează ca o izolație suplimentară.

Cu ajutorul unei sobe pe lemne și al unei sere mari orientate spre sud, care captează energia solară, temperatura din interior poate ajunge la 27 de grade Celsius, chiar dacă afară este ger.

Chiar și atunci când pleacă de acasă pentru o săptămână în mijlocul iernii, sistemul solar pasiv menține în locuință o temperatură de aproximativ 13 grade.

Pe acoperiș sunt instalate șase panouri solare, conectate la baterii speciale cu plumb și carbon. În cazul unor furtuni de zăpadă care durează mai multe zile, cei doi au și un generator de rezervă. Iarna, deplasarea pe proprietate se face cu ajutorul unor sănii motorizate.

Apa este colectată din ploaie și din zăpada topită

Cuplul adună apa de ploaie și zăpada topită în două rezervoare îngropate, cu o capacitate totală de aproximativ 9.000 de litri.

Atunci când nu plouă, zăpada este introdusă manual în rezervoare sau topită cu ajutorul unui sistem special montat pe acoperiș.

Casa este gândită astfel încât să folosească resursele cât mai eficient, fără să depindă de rețelele obișnuite de apă și electricitate.

Un perete din sticle și o grădină în interiorul casei

Interiorul păstrează aceeași filozofie. Mobilierul din bucătărie a fost realizat manual, din lemn, iar unul dintre pereții despărțitori este construit din mii de sticle de sticlă acoperite cu mortar.

Atunci când lumina soarelui trece prin sticle, peretele creează un efect vizual spectaculos.

În partea din față a casei se află o seră mare, care nu are doar rol de spațiu de acces. Acolo au fost amenajate straturi pentru cultivarea plantelor, udate automat cu apă reciclată, provenită de la duș, chiuvetă și mașina de spălat.

Apa de la duș este trecută prin pietriș, apoi filtrată în mod natural în zona grădinii.

Cei doi nu folosesc un uscător de rufe. Vara își usucă hainele în aer liber, iar iarna le pun în sera încălzită de soare. Pentru apa caldă utilizează un boiler instant pe propan, iar o butelie le ajunge aproximativ o lună.

Construiesc deja o casă și mai mare

După ce s-au obișnuit cu traiul într-o zonă izolată, Zachary și Elise au ajuns să facă parte din comunitatea locală. El și-a deschis o firmă de construcții, iar ea a început să administreze un gater.

Cei doi lucrează deja la o a doua locuință, mult mai mare, cu o suprafață de aproximativ 195 de metri pătrați.