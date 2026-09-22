Siegfried Mureșan susține că o întâlnire cu PSD ar putea avea loc mâine: „Știu că domnul Grindeanu este nerăbdător”

Siegfried Mureşan a spus că votul din Parlamentul va demonstra „cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc”.Foto: colaj Hepta/Agerpres

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat marți, după ce s-a întâlnit cu liderii partidelor care l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, că o discuție pe programul de guvernare pe care îl propune va avea loc și cu președintele PSD „poate chiar mâine”, relatează Agerpres.

Europarlamentarul a adăugat că știe că Sorin Grindeanu este „nerăbdător” să aibă loc această discuție. Anunțul lui Mureșan vine la scurt timp după ce președintele PSD a declarat că se aștepta să fie sunat de premierul desemnat dacă acesta dorește voturile social-democraților.

„Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale PNL şi ale USR. Mâine dimineaţă ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susţin în mod oficial desemnarea mea.

Şi ştiu că domnul Grindeanu este nerăbdător. Şi eu aştept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine. (...) Discuţiile cu UDMR au fost foarte bune” a declarat premierul desemnat la Parlament.

Sorin Grindeanu a declarat luni, într-un interviu în exclusivitate la Antena 3 CNN, că se aștepta să fie contactat de Siegfried Mureșan după ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan în funcția de premier, dacă acesta își dorește într-adevăr voturile PSD.

„Joi a fost desemnat. Am avut acel moment absolut unic, hai să nu spun penibil, când președintele a anunțat că se mai gândește desemnatul. Eu am spus de atunci că luni voi convoca o ședință a BPN. De joi până luni sunt câteva zile bune în care nu am fost contactat, nici eu, nici colegii mei.

(...) De atunci și până acum nu am avut niciun SMS, niciun fel de cerere. Și cred că așa era normal dacă voia să fie votat de PSD să existe o cerere din partea dânsului. Dacă se bazează doar pe sprijinul PNL, USR și UDMR, nu are voturile necesare. Poate a căutat alte forțe politice din Parlament, AUR, SOS, nu am de unde să știu. Dânsul nu m-a căutat”, a spus Sorin Grindeanu.



De asemenea, Siegfried Mureşan a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că votul din plenul Parlamentului cu privire la cabinetul său va demonstra „cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc”.



„Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României. Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România; să prezentăm românilor viziunea noastră - o Românie modernă, reformată şi proeuropeană; să vedem cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc”, a menţionat Mureşan.



Premierul desemnat Siegfried Mureşan se va întâlni miercuri dimineaţă, de la ora 8:30, cu grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România pentru a discuta pe marginea programului de guvernare.