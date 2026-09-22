Nicușor Dan a făcut public un moment de tandrețe cu Mirabela Grădinaru, pe aeroport, înainte de zborul spre New York

Nicușor Dan a făcut public un moment de tandrețe cu Mirabela Grădinaru, pe aeroport, înainte de zborul spre New York. Sursa foto: TikTok/Nicuşor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a publicat imagini noi din timpul vizitei oficiale la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU. Pe video apare și un moment de tandrețe între şeful statului și Mirabela Grădinaru – cei doi se sărută înainte de plecarea din București. După întâlnirile de la New York, președintele României a subliniat rolul dialogului internațional și necesitatea ca țara noastră să rămână un partener activ și de încredere în chestiunile legate de securitate, pace și cooperare internațională.

Filmarea postată de Nicuşor Dan pe TikTok cu noile imagini despre vizita oficială în SUA se deschide cu un moment de afecţiune în care el şi partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru, se sărută pe aeroport, înainte de zborul spre New York.

Preşedintele României, Nicușor Dan, a vorbit în mesajul transmis pe TikTok despre semnificația vizitei la Memorialul 9/11, unde a mers împreună cu Mirabela Grădinaru, subliniind importanța memoriei și solidarității.

#SUA #RelațiiInternaționale #România #NewYork ♬ original sound - Nicușor Dan @nicusordanro Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. #NicușorDan

"Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante.Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress", a scris Nicuşor Dan pe contul său de TikTok, unde a postat un video în care apar imagini din zilele în care a ajuns în SUA.

În mesajul său, șeful statului a evidențiat și importanța dialogului internațional pentru România, după întâlnirile avute la New York.

"Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională", a mai transmis Nicuşor Dan, marţi seara, în postarea de pe TikTok.

În cursul zilei de marţi, președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, s-au întâlnit marți, la New York, cu membri ai comunității românești din metropola americană. Totodată, șeful statului a participat la ceremonia de dezvelire a unei plăcuțe comemorative dedicate vizitei efectuate de Regina Maria în Statele Unite, în urmă cu un secol.