Surse: Bolojan și Fritz vor fi vicepremieri în Guvernul Mureșan. Anunțul a fost făcut de premierul desemnat în fața liberalilor

Ilie Bolojan și Dominic Fritz vor fi propuși în Guvernul Mureșan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul desemnat Siegfried Mureș a transmis marți, în discuțiile pe care le avut cu parlamentarii PNL, că își dorește ca în guvernul cu care va veni în Parlament să se regăsească și președinții celor trei partide din noua coaliție de guvernare, PNL, USR și UDMR, au declarat surse participante la ședința liberalilor pentru Antena3.ro. Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor ar urma să fie propuși pentru a fi vicepremieri în Cabinetul Mureșan.

Potrivit surselor citate, mesajul a fost transmis de Mureșan la ședința grupului PNL. Premierul desemant a spus că vrea 3 vicepremieri în guvernul său, iar aceștia ar trebui să fie șefii celor trei partide. Astfel, premierul demis Ilie Bolojan ar putea fi propus în noul guvern pentru o funcție de vicepremier. De asemenea, Dominic Fritz și Kelemen Hunor ar putea să facă parte din guvernul cu care Mureșan ar urma să vină în Parlament.

În privința liderului UDMR, Kelemen Hunor, rămâne de văzut dacă va accepta o astfel de propunere. Discuția dintre Siegfried Mureșan și parlamentarii UDMR urmează să aibă loc miercuri dimineață.

Până în acest moment, Kelemen Hunor a evitat să se afișeze alături de Siegfried Mureșan și e cel care l-a criticat că a „dispărut” pe perioada verii. De asemenea, Kelemen i-a cerut lui Mureșan să își depună mandatul dacă nu va reuși să convingă PSD să îl voteze. „Dacă la finalul consultărilor se pot număra doar 160-170 de voturi, atunci trebuie luată o decizie. Într-o astfel de situație, nu ar trebui să mai amânăm și să nu cădem într-un vot parlamentar pierdut anterior”, a transmis liderul UDMR.

Ulterior, Mureșan a declarat că nu ia în calcul să își depună mandatul și ca va merge la vot în Parlament.

De asemenea, sursele antena3.ro spun că numărul de portofolii din Guvernul Mureșan va fi asemănător cu cel din Guvernul Bolojan, urmând ca liderii celor trei partide să decidă cum se împart și cine vor fi miniștrii propuși.

Șansele ca Siegfried Mureșan să treacă de votul Parlamentului sunt minime, în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu votează Guvernul.

Liberalii îl presează pe Nicușor Dan să amenințe PSD cu anticipate

Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a transmis, marți, liberalilor că se va prezenta la votul din Parlament „din respect pentru președintele României și pentru procedura constituțională”. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Mureșan a spus că, în acest moment, există două variante: formarea unui guvern condus de el sau organizarea de alegeri anticipate. El a prezentat și câteva dintre măsurile pe care le are în vedere pentru programul de guvernare.

În ședința PNL de marți, Siegfried Mureșan le-ar fi explicat liberalilor că se va prezenta la votul din Parlament pentru a prezenta propria viziune asupra României și pentru ca alegătorii să poată vedea cum votează fiecare partid. El ar mai fi spus că vrea o „Românie pro-europeană, reformată”.

El a prezentat și câteva dintre măsurile le are în vedere. Printre acestea se numără reducerea numărului de parlamentari, comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale și îmbunătățirea managementului companiilor de stat.

El ar mai subliniat că nu e nevoie de alte creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului.

Acesta a mai spus că, în cazul în care actualul blocaj politic nu poate fi depășit, există varianta alegerilor anticipate.

„E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate; dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate”, ar fi afirmat premierul desemnat, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Discuțiile au loc în condițiile în care PSD a decis luni că nu poate susține prin vot Guvernul Mureșan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a recomandat premierului desemnat să-și depună mandatul dacă nu poate construi o majoritate.