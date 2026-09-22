Mirabela Grădinaru, apel pentru protejarea copiilor în mediul online, în marja Adunării ONU: "Să nu se oprească la granițele unei țări"

Mirabela Grădinaru a participat în marja Adunării Generale a ONU, la invitația Primei Doamne a Turciei, Emine Erdoğan. Sursa foto: Facebook/Administrația Prezidențială a României

Protecția copiilor în mediul digital a fost tema unei noi reuniuni internaționale organizate la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui României, Nicuşor Dan, a participat la eveniment la invitația Primei Doamne a Turciei, Emine Erdoğan, și a pledat pentru reguli comune și o responsabilitate partajată între state, companiile de tehnologie, școli și familii. "Ducem această discuție mai departe, către responsabilitate comună și către standarde de protecție care să nu se oprească la granițele unei țări. Copiii noștri trăiesc deja într-o lume digitală fără granițe. Iar protecția lor trebuie să poată trece aceste granițe împreună cu ei", a transmis Mirabela Grădinaru în timpul discursului său.

Discuțiile de la New York reprezintă o nouă etapă a dialogului internațional privind protecția copiilor în mediul online, demers inițiat la Ankara. Evenimentul a fost organizat sub patronajul Primei Doamne a Turciei, în colaborare cu UNICEF și Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor, a precizat Administrația Prezidențială a României într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituţiei.

"(...). Copiii noștri cresc într-o lume în care granița dintre real și digital devine tot mai puțin vizibilă. Învață, se joacă, comunică si descoperă lumea online, iar odată cu aceste oportunități apar și noi responsabilități pentru noi, adulții. (...). În intervenția sa, Prima Doamnă a României a subliniat nevoia unor reguli de bază comune, care să le ofere copiilor protecție reală, indiferent de țara în care se află sau de platformele pe care le folosesc", s-a menţionat în document.

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Prima Doamnă a României a subliniat, de asemenea, responsabilitatea comună a autorităților, companiilor de tehnologie, școlilor și familiilor în garantarea siguranței celor mici.

"La Ankara am vorbit despre un principiu simplu: copiii merită, în mediul digital, același nivel de grijă și protecție pe care încercăm să le asigurăm în lumea fizică. La New York, ducem această discuție mai departe, către responsabilitate comună și către standarde de protecție care să nu se oprească la granițele unei țări. Copiii noștri trăiesc deja într-o lume digitală fără granițe. Iar protecția lor trebuie să poată trece aceste granițe împreună cu ei", a declarat Mirabela Grădinaru, conform sursei citate.

Administrația Prezidențială a României a adăugat că discuțiile de la New York urmăresc promovarea unor standarde de protecție care să depășească granițele naționale, în condițiile în care copiii trăiesc deja într-un spațiu digital fără frontiere.

"Este o responsabilitate pe care o avem față de copii și față de lumea în care vor crește. Iar această responsabilitate începe cu un lucru simplu: să nu lăsăm tehnologia să evolueze mai repede decât grija noastră pentru cei mici", s-a mai menţionat în comunicatul făcut public marţi, 22 septembrie 2026.

Luni, partenera de viaţă a preşedintelui României a fost invitată la o reuniune organizată de Melania Trump despre educația digitală a copiilor, la New York.

Iar în urmă cu două zile, preşedintele Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au depus flori la Memorialul 9/11 din New York, pentru a aduce un omagiu victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001.