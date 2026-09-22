AUR este dispus să discute cu PSD. Petrișor Peiu: „Majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni”

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

Reprezentanţii AUR sunt dispuşi să se întâlnească cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dacă acesta lansează o invitaţie la discuţii, a precizat marţi liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, care i-a transmis liderului social-democraţilor că „majorităţile se fac înainte de consultările formale de la Cotroceni”, notează Agerpres.

El a fost întrebat la Parlament cum comentează faptul că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude o majoritate cu AUR.

„Domnul Grindeanu trebuie să înţeleagă un lucru important: majorităţile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program şi în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitaţie, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanţii PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni", a subliniat Peiu.

Acesta a menţionat că se referă la discuţii instituţionale.

Petrişor Peiu susţine că nu există discuţii cu parlamentari "la bucată": "Nu există aşa ceva. Sunt poveşti, se laudă ei".

Totodată, întrebat cum va vota un Guvern format în jurul lui Siegfried Mureşan, care exclude în momentul de faţă orice discuţie cu AUR, Peiu a arătat că "nu are nicio şansă".

„Dacă aş fi fost rău, aş fi zis că nu comentez ce zice fostul premier desemnat. Nu, nu are nicio şansă. Cu cine să mai vorbească şi ce să facă? E un episod încheiat. (...) Ce să căutăm? Probabil că nici nu vom ajunge acolo (în sală - n.r.)", a spus senatorul AUR.

Reacția acestuia vine după ce Sorin Grindeanu a declarat luni seara, la Antena 3 CNN, că nu exclude un guvern PSD-AUR.

„Mi-e greu să răspund la această întrebare. Legitim, prin voința românilor care au spus că PSD cu 22%, apropo de sondaje... Eu nu aș exclude această variantă, sigur, dar deocamdată trbuie să facă niște lucruri cei de la AUR și le-am mai spus aceste condiții și doi să își dorească să facă parte din guvern. Că ei vor în opoziție, să critice non-stop”