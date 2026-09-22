El Nino, în prim-plan la reuniunea ONU. OMS îl numește „amenințare”: „Lansăm un apel la guvernanţi şi comunităţi să se pregătească”

Inundații provocate de schimbările climatice. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Organizaţia Naţiunilor Unite a avertizat marţi, în cadrul reuniunii anuale cu liderii mondiali, în legătură cu numeroasele potenţiale efecte ale El Nino asupra sănătăţii, subliniind că acest fenomen climatic natural reprezintă o „ameninţare importantă”, potrivit AFP, transmite Agerpres.

Riscurile sanitare sunt multiple, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS): călduri intense care pot agrava anumite afecţiuni, o calitate slabă a aerului cauzată în special de incendii, dar şi malnutriţie şi holeră favorizate de secete şi inundaţii.

El Nino, care favorizează episoade ploioase excepţionale şi inundaţii, poate totodată să favorizeze propagarea bolilor transmise de ţânţari, cum ar fi malaria, Febra Dengue sau chikungunya.

OMS: „Lansăm un apel la guvernanţi, la parteneri şi la comunităţi să ia măsuri preventive pentru a salva vieţi”

„Consecinţele sanitare ale fenomenului El Nino sunt previzibile. Dispunem de o fereastră de oportunitate pentru a acţiona începând de acum, înainte ca aceste riscuri să se transforme într-o criză”, a declarat Teresa Zakaria, responsabilă pentru operaţiuni umanitare şi schimbări climatice în cadrul OMS, cu prilejul unei conferinţe de presă la Geneva.

„Lansăm astfel un apel la guvernanţi, la parteneri şi la comunităţi să investească fără să mai aştepte, să se pregătească şi să ia măsuri preventive pentru a salva vieţi şi a menţine serviciile sanitare”, a adăugat ea.

OMS le recomandă ţărilor membre să-şi pregătească mai bine sistemele sanitare, să-şi consolideze mecanismele pentru monitorizarea bolilor, să asigure continuitatea îngrijirilor şi să asigure stocuri de materiale medicale în zonele cele mai expuse.

„El Nino reprezintă o ameninţare importantă pentru sănătate publică”

Actualul episod El Nino, care ar putea deveni cel mai puternic înregistrat vreodată, a provocat deja condiţii climatice extreme peste tot în lume.

„El Nino reprezintă o ameninţare importantă pentru sănătate publică”, a avertizat Zakaria.

Episodul actual El Nino ar putea fi „cel mai puternic” observat de la începutul măsurătorilor acestui fenomen climatic în urmă cu patru decenii, a avertizat, la începutul lunii septembrie, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), o agenţie a ONU, care urmează să-şi publice următorul buletin despre acest fenomen la sfârşitul lunii noiembrie.

Efectele acestuia se fac deja resimţite şi urmează să se intensifice, consecinţele prelungindu-se dincolo de momentul de intensitate maximă aşteptat la sfârşitul anului, le-a explicat jurnaliştilor Armel Castellan, consilier al Biroului comun OMM-OMS.

Fenomenul El Nino se adaugă consecinţelor schimbărilor climatice cauzate de activităţile umane, care intensifică în special fenomenele meteo extreme.

„Impactul său coincide cu temperaturi de referinţă care sunt deja foarte ridicate pe întregul glob. Este, aşadar, o dublă lovitură”, a precizat Castellan.