Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu

1 minut de citit Publicat la 14:09 21 Sep 2026 Modificat la 14:17 21 Sep 2026

Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu FOTO: Antena 3 CNN/ Getty Images

Anchetatorii au descins luni dimineață la proprietatea lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, după ce l-au ridicat pe acesta din trafic. Se fac cercetări în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro în care Georgescu a fost reclamat în 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.

În cadrul unei operațiuni fulger a DIICOT, au fost făcute mai multe percheziții, inclusiv în autoturismul cu care se deplasa Câlin Georgescu.

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Potrivit surselor Antena 3 CNN, anchetatorii au ridicat din locuința lui Georgescu bani (aproximativ 4.000 de euro), documente, calculatoare, laptopuri și tablete.

În mașina lui Călin Georgescu a fost descoperit un dispozitiv portabil de bruiaj, care nu poate fi deținut legal în România sau UE de către persoane fizice.

Potrivit imaginilor, dispozitivul este unul cu 6 antene și este conceput pentru a bloca și întrerupe comunicațiile wireless pe o anumită rază în jurul lor.

Aceste aparate sunt configurate de obicei pentru a perturba semnale de telefonie mobilă în rețelele 2G, 3G și 4G, semnalul Wi-Fi și conexiunile Bluetooth, dar și semnalele GPS.

În România și în restul Uniunii Europene, deținerea, comercializarea și utilizarea dispozitivelor de bruiaj de către persoane fizice sau juridice private sunt strict interzise.

Utilizarea acestor aparate poate bloca apelurile către numerele de urgență, cum ar fi 112. De asemenea, poate perturba echipamentele de navigație aeriană și alte sisteme de comunicații. Nu în ultimul rând, afectează semnalul radio comercial deținut în mod legitim de operatorii de telecomunicații.