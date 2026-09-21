Primele declarații ale lui Răvan Leu, păgubit cu 1.1 milioane de euro: "Am avut încredere deplină în Georgescu. A fost o escrocherie"

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Foto: Getty Images

Răzvan Leu, omul de afaceri care a fost victima înșelătoriei de 1,1 milion de euro pentru care este cercetat Călin Georgescu, a explica, luni, că a încercat ani de zile să recupereze suma pe cale amiabilă, dar fără rezultat. El a spus că a avut "încredere deplină" în Călin Georgescu pe care îl cunoscuse întâmplător în 2021 și a povestit cum a fost înșelat. "Totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală.", a transmis Răzvan Leu.

Declarația de presă transmisă de Răzan Leu:

"Sunt Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, asociat la unul dintre cele mai bune restaurante din Buzău, Dacia Romanian Dining, restaurant de tip fine dining.

Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT.

Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat.

L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu.

Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri. Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja.

Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută.

Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa. Totul părea să aibă sens și logică, iar acesta avea un plan politic de anvergură.

Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu.

Am încredere că DIICOT va face lumină în cazul Călin Georgescu și sper, de asemenea, ca eu și familia mea să ne recuperăm banii depuși drept garanție pentru împrumutul extern facilitat de Călin Georgescu și complicii săi. Respect prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate și nu voi face comentarii cu privire la probe, pentru a nu afecta ancheta".

Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu. Plângerea a fost făcută în ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

Lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro pentru a obține o linie de credit de maxim 6 milioane de euro, acțiune pe care a întreprins-o la începutul lui 2022. Linia de credit a întârziat, iar afaceristul a cerut banii înapoi. Afaceristul a spus că Georgescu i-ar fi promis că îi va restitui banii după ce îi intră finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar Răzvan Leu a formulat plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Gorgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena pe care îi acuză de grup infracțional organizat și înșelăciune.