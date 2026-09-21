Cinci concluzii după alegerile regionale din Germania. De ce formarea coalițiilor devine tot mai dificilă

AfD a obținut câștiguri importante la alegerile regionale din Germania. FOTO: Getty Images

Alegerile desfășurate duminică în două landuri germane s-au soldat cu pierderi severe pentru Uniunea Creștin-Democrată (CDU), formațiunea cancelarului Friedrich Merz. Rezultatele pun presiune suplimentară asupra lui Merz, care încearcă să limiteze ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Reuters explică principalele cinci concluzii după alegerile regionale din landul nord-estic Mecklenburg-Pomerania de Vest și din Berlin, oraș-land și capitala Germaniei.

Merz pierde teren, dar nu și-a pierdut (încă) poziția

Rezultatele reprezintă o lovitură puternică pentru Merz și CDU. Partidul a obținut doar 4,9% în Mecklenburg-Pomerania de Vest, cel mai slab rezultat al său într-un scrutin regional de la înființarea Republicii Federale Germania, în 1949. Scorul este sub pragul electoral de 5%, ceea ce înseamnă că CDU riscă să nu intre în parlamentul landului.

Merz, care a descris rezultatul drept un „dezastru”, este supus unei presiuni tot mai mari pentru a-și pune în aplicare reformele promise, pe fondul nemulțumirilor legate de economie și de costul vieții. În paralel, au apărut apeluri pentru demisia sa, după mai puțin de 17 luni de mandat.

Merz a transmis însă că va rămâne cancelar și că va continua programul de reforme. Rezultatele de duminică ridică totuși întrebări cu privire la poziția sa în cadrul CDU și la capacitatea partidului de a-și recâștiga sprijinul electoral.

Slăbirea poziției politice a lui Merz poate avea consecințe și la nivel european, într-un moment în care partidele de dreapta radicală câștigă teren în mai multe țări, relațiile dintre Europa și Statele Unite sunt mai tensionate, iar economiile europene se confruntă cu presiuni importante.

AfD își consolidează poziția

AfD a obținut câștiguri importante în ambele scrutinuri. În Mecklenburg-Pomerania de Vest, partidul s-a clasat pe primul loc, cu aproximativ 38,3% din voturi, înaintea SPD, care a obținut aproximativ 35,4%. În 2021, AfD obținuse 16,7%, ceea ce înseamnă că și-a mai mult decât dublat scorul.

Este pentru a doua oară în două săptămâni când AfD se clasează pe primul loc într-un scrutin regional german. Pe 6 septembrie, partidul a obținut primul loc în Saxonia-Anhalt, consolidându-și poziția înaintea alegerilor federale din 2029.

AfD, care conduce și în sondajele naționale menționate de Reuters, își atrage alegătorii prin poziții ferme privind deportarea străinilor care nu au drept de ședere în Germania, reluarea relațiilor energetice cu Rusia și promovarea unor valori conservatoare, centrate pe familia tradițională.

Celelalte partide importante exclud însă formarea unor coaliții cu AfD. Din acest motiv, în ciuda victoriei sale în Mecklenburg-Pomerania de Vest, AfD nu este în poziția de a forma singură guvernul landului. La Berlin, partidul s-a clasat pe locul al treilea, cu 16,3% din voturi.

Formarea coalițiilor devine tot mai dificilă

Pe măsură ce AfD câștigă teren, iar voturile se împart între mai multe formațiuni, formarea unor majorități stabile devine mai dificilă. În Mecklenburg-Pomerania de Vest, configurația rezultată în urma alegerilor indică necesitatea unei coaliții formate din trei partide.

Fragmentarea scenei politice presupune o disponibilitate mai mare pentru compromis într-o țară în care guvernele au fost, în mod tradițional, formate din coaliții mai restrânse. Coaliția federală formată în 2021 din SPD, Verzi și FDP s-a destrămat după mai puțin de trei ani.

În Mecklenburg-Pomerania de Vest, o posibilă formulă de guvernare este continuarea colaborării dintre SPD și Die Linke, cu includerea Verzilor pentru formarea unei majorități.

La Berlin, Die Linke a câștigat alegerile regionale cu 25,3% din voturi și ar putea încerca să formeze o majoritate împreună cu SPD și Verzii.

Temerile economice se reflectă în vot

Economia slabă a Germaniei devine un factor tot mai important în alegeri, iar alegătorii sunt preocupați de costul ridicat al vieții și de incertitudinea economică.

Campania electorală din ambele landuri s-a desfășurat pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, precum și al unor noi reduceri de personal în industria germană. Ani de stagnare economică au determinat o parte dintre alegători să se îndrepte către partide aflate la stânga sau la dreapta centrului politic.

La Berlin, Die Linke a atras alegători prin accentul pus pe criza locuințelor. Formațiunea a promis construirea unor locuințe accesibile, măsuri pentru reducerea chiriilor care depășesc cu cel puțin 20% media locală și limitarea închirierilor în regim turistic.

AfD a obținut sprijin și prin propunerea de reluare a legăturilor energetice cu Rusia, inclusiv prin repornirea gazoductului Nord Stream. Conducta se termină pe coasta Mecklenburg-Pomeraniei de Vest, însă nu este în prezent operațională. Partidul susține că reluarea importurilor de gaze rusești ar reduce costurile energiei.

Alegătorii se îndepărtează de partidele tradiționale

Partidul Die Linke a înregistrat, la rândul său, câștiguri importante, pe fondul nemulțumirii față de partidele tradiționale. La Berlin, formațiunea a câștigat alegerile și și-a aproximativ dublat scorul față de scrutinul anterior.

În Mecklenburg-Pomerania de Vest, Die Linke a atras aproximativ 28.000 de alegători care votaseră anterior cu CDU și 45.000 care votaseră cu SPD, potrivit analizei infratest dimap pentru postul public ARD. Datele indică o creștere a atractivității partidului în rândul electoratului tradițional al social-democraților.

Premierul landului Mecklenburg-Pomerania de Vest, Manuela Schwesig, membră a SPD, a declarat că opoziția față de sprijinul acordat Ucrainei și susținerea pentru reluarea livrărilor de gaze rusești prin Nord Stream au fost două dintre motivele pentru care alegătorii din această regiune, fostă parte a Germaniei de Est, s-au îndreptat către AfD.

La Berlin, SPD a pierdut aproximativ 36.000 de alegători în favoarea Die Linke, potrivit datelor preliminare. Verzii au pierdut, la rândul lor, aproximativ 51.000 de alegători în favoarea Die Linke.