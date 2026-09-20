Merz a ținut un discurs-surpriză imediat dupa exit poll ca să anunțe că rămâne cancelar: „Îmi asum această responsabilitate”

2 minute de citit Publicat la 20:31 20 Sep 2026 Modificat la 20:31 20 Sep 2026

Friedrich Merz. sursa foto: Getty

Cancelarul german Friedrich Merz a ţinut un discurs-surpriză imediat după exit-poll, pentru a anunţa că rămâne cancelar şi a curma speculaţiile despre o posibilă demisie. Declarația acestuia vine în urma rezultatelor slabe obţinute de partidul său la alegerile regionale de duminică, scrie Bild.

Momentul a fost neaşteptat. La numai cinci minute după ce posturile publice ARD şi ZDF îşi difuzaseră prognozele, preşedintele CDU şi cancelarul federal Friedrich Merz (70 de ani) apărea deja în faţa camerelor, la sediul partidului.

Merz nu a aşteptat nici măcar restul serii electorale, ca să vadă dacă formaţiunea sa avea să treacă pragul de 5% în Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Un astfel de rezultat nu ar fi schimbat oricum mesajul, potrivit apropiaţilor săi, citaţi de BILD.

Merz a lăsat să se înţeleagă clar că vrea să rămână atât preşedinte al partidului, cât şi cancelar federal.

„Ceea ce trebuie făcut acum cere coloană vertebrală, statornicie şi răbdare. Voi da dovadă de aceste calităţi în calitate de preşedinte al CDU şi, mai presus de toate, de cancelar al ţării noastre”, a declarat acesta.

În discursul său, Merz i-a pregătit pe germani pentru un parcurs dificil al reformelor şi pentru vremuri grele: „Avem nevoie de schimbări, iar acestea cer efort”.

El a insistat că reformele trebuie să vină şi şi-a asumat răspunderea: „Îmi asum această responsabilitate, pentru că vreau să duc această ţară înainte”.

Ceea ce trebuie făcut acum „cere coloană vertebrală, statornicie şi răbdare”, a repetat el.

În privinţa rezultatelor, cancelarul a recunoscut eşecul din nord-estul ţării. Alegerile din Mecklenburg-Pomerania Inferioară reprezintă, în opinia sa, un „dezastru care nu poate fi cosmetizat”.

A adăugat însă că CDU a fost „strivită” în lupta pentru voturi dintre extrema dreaptă (AfD) şi social-democraţi (SPD).

În schimb, candidatul principal la Berlin, Stefan Evers, a asigurat la scrutinul din capitală „un rezultat decent, printr-un angajament puternic”, a mai declarat Merz. Ambele campanii au fost dificile, a mai spus el, pentru că „nu a existat vânt din spate dinspre Berlin”.

Înainte de alegeri se vehiculase că poziţia lui Merz s-ar clătina în cazul unui eşec total în Mecklenburg-Pomerania - cel puţin cea de preşedinte al partidului.

Cancelarul nu vrea însă să devină un lider fără autoritate reală, o aşa-numită „raţă şchioapă” (lame duck), termen folosit în politică pentru un conducător aflat pe final de mandat, care şi-a pierdut influenţa.

Potrivit informaţiilor BILD, Merz nu i-ar fi anunţat în prealabil pe membrii conducerii CDU despre declaraţia sa, prinzându-i astfel, practic, pe picior greşit.

Luni se reunesc prezidiul şi conducerea federală a CDU, marţi - grupul parlamentar din Bundestag, iar joi ar urma să aibă loc, potrivit BILD, următoarea întâlnire a cancelarului cu prim-miniştrii landurilor. Abia atunci se vor trage concluziile definitive.