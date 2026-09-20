Un bărbat de 82 de ani a murit după ce s-a certat cu un altul de 76 de ani pentru un şezlong, pe o plajă din Grecia

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un bărbat în vârstă de 82 de ani a murit după o încăierare cu un altul, de 76 de ani, pornită, se pare, de la o dispută pentru un şezlong, pe o plajă din Grecia, duminică dimineaţa, scrie Greek Reporter.

Incidentul a avut loc puţin înainte de ora 10:00, pe plaja Vouliagmeni, la sud de Atena. Potrivit primelor informaţii aflate în verificarea poliţiei, o ceartă pentru un şezlong a degenerat rapid într-un conflict fizic.

O femeie de 21 de ani, care îl însoţea pe bărbatul de 76 de ani, ar fi fost, la rândul ei, implicată în bătaie.

Poliţia cercetează împrejurările în care a murit bărbatul de 82 de ani, precum şi rolul exact al fiecăruia dintre cei implicaţi.

Disputele pentru şezlonguri nu sunt o noutate pe plajele, în hotelurile şi în staţiunile aglomerate din Europa, unde lupta pentru cele mai bune locuri a ajuns să fie poreclită „războaiele şezlongurilor”.

Turiştii au devenit cunoscuţi pentru obiceiul de a se trezi devreme ca să îşi rezerve şezlongurile lăsând prosoape pe ele, fie pe plajă, fie în jurul piscinelor din staţiuni.

Unii îşi întind chiar prosoapele din seara precedentă, ca să îşi asigure un loc preferat pentru ziua următoare. Ritualul este cât se poate de familiar în destinaţiile aglomerate de la Marea Mediterană, printre care şi Grecia, în lunile de vârf ale verii.

O ambulanţă l-a transportat pe bărbatul de 82 de ani la spital, după altercaţie. Acesta a murit circa o oră mai târziu, potrivit informaţiilor transmise de presa greacă.

Două persoane, reţinute de poliţie

Poliţia îi are în custodie pe bărbatul de 76 de ani şi pe femeia de 21 de ani, pentru audieri, în timp ce ancheta continuă. Autorităţile l-au adus la audieri şi pe proprietarul afacerii de pe plajă.

Anchetatorii încearcă să stabilească exact cum a început disputa, ce s-a întâmplat în timpul confruntării şi în ce împrejurări a murit bărbatul de 82 de ani.