Meloni anunţă că Italia va interzice vălul în şcoli şi va limita numărul de elevi străini din fiecare clasă

Giorgia Meloni nu a precizat care ar urma să fie numărul maxim de elevi străini într-o clasă. Foto: Getty Images

Italia se pregăteşte să interzică acoperirea feţei în şcoli şi să limiteze numărul de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, subliniindu-şi orientarea de dreapta în cadrul unui eveniment pentru tineret organizat de partidul său, relatează dpa, citată de Agerpres.

Italia se numără printre ţările europene cele mai expuse la sosirile de migranţi din cauza poziţiei sale centrale în Marea Mediterană, fapt ce transformă migraţia într-o chestiune extrem de sensibilă şi într-o provocare majoră pentru guvernele succesive.

Integrarea migranţilor, în special a celor proveniţi din ţări cu majoritate musulmană, rămâne un subiect controversat în politica şi societatea din Italia. Dezbaterile privind simbolurile religioase, integrarea culturală, normele de acordare a cetăţeniei şi politica de imigraţie polarizează frecvent opinia publică.

„În curând va fi prezentată în şedinţa de guvern o măsură menită să stabilească prin lege un număr maxim de elevi străini per clasă. De asemenea, aceasta impune părinţilor elevilor străini care întâmpină dificultăţi majore de integrare în sistemul şcolar obligaţia de a învăţa limba italiană şi interzice purtarea burka şi niqab în şcoli", a declarat Meloni în cadrul unei reuniuni anuale a organizaţiei de tineret a partidului său, Fraţii Italiei (Fratelli d'Italia).

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înţelege limba italiană, acesta va reuşi, probabil, să înveţe limba şi să se integreze rapid cu ajutorul colegilor şi al profesorilor. Totuşi, dacă numărul copiilor care nu înţeleg limba devine mare - sau chiar majoritar -, nu mai putem vorbi despre integrare, ci despre neglijenţă", a adăugat ea.

Meloni nu a precizat care ar urma să fie numărul maxim de elevi străini într-o clasă.

Elevii care nu sunt cetăţeni italieni reprezintă 11,6% din totalul celor înscrişi în şcolile din Italia, adică aproape 12 din 100 de copii, conform Fondazione ISMU, o instituţie de cercetare.

„Trebuie să mergi la şcoală cu faţa descoperită, iar în Italia nimeni nu poate decide, în numele unei tradiţii reale sau presupuse, că o tânără trebuie să se ascundă", a declarat Meloni.