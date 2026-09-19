Europa e în alertă după avertismentul lui Tusk. Germania pregătește spitalele, reuniune de urgență în Franța, exerciții militare NATO

Oficialii europeni de rang înalt sunt tot mai îngrijorați că Rusia ar putea lansa atacuri cu drone sau rachete asupra unor state NATO. FOTO: Getty Images

Oficialii europeni de rang înalt sunt tot mai îngrijorați că Rusia ar putea lansa atacuri cu drone sau rachete asupra unor state NATO, în condițiile în care Moscova își intensifică ofensiva hibridă pe continent. Germania își pregătește spitalele pentru un posibil conflict, Lituania și-a actualizat planurile de evacuare, iar trupele NATO desfășoară exerciții în regiunea baltică, în timp ce forțele belaruse au organizat ample manevre militare în apropierea Lituaniei, scrie Politico.

Joi, premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Moscova ar putea trimite drone sau rachete pe teritoriul unor țări NATO care sprijină Ucraina "în următoarele luni".

Avertismentele evidențiază nivelul tot mai ridicat de îngrijorare din Europa, pe fondul creșterii rapide a incidentelor de încălcare a spațiului aerian și a tentativelor de sabotaj din ultimele luni. Aliații NATO au declarat în repetate rânduri că văd aceste atacuri drept o formă de presiune exercitată de Kremlin pentru a reduce sprijinul acordat Ucrainei, însă și-au temperat reacțiile de teama unei escaladări.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a convocat vineri pe liderii partidelor și pe candidații la alegerile prezidențiale din 2027 pentru o reuniune de urgență în care să discute despre Ucraina, Iran și agravarea crizei energetice.

Macron a calificat avertismentele lui Tusk drept "fondate și bine documentate", în timp ce a anunțat un nou plan pentru protejarea infrastructurii critice. "În ultimele săptămâni... amenințarea hibridă rusă la adresa europenilor și a Franței s-a intensificat", a declarat președintele francez.

Guillaume Lacroix, liderul Partidului Radical de Stânga, a părăsit reuniunea declarând: "La 50 de ani, rareori am simțit o asemenea amețeală."

"Nu este întâmplător că premierul polonez vorbește atât de ferm", a declarat vineri premierul olandez Rob Jetten. "Trebuie să luăm acest avertisment foarte în serios... trebuie să demonstrăm în mod constant că nu acceptăm acest lucru și că vom acționa dacă va fi necesar".

Joi, președintele Finlandei, Alexander Stubb, le-a transmis cetățenilor săi că "merită să se pregătească mental pentru ca ceva să se întâmple", inclusiv pentru eventuale acte de sabotaj și incursiuni ale dronelor rusești.

Moscova își intensifică, de asemenea, retorica belicoasă înaintea alegerilor legislative din Rusia din acest weekend, despre care se estimează pe scară largă că vor menține partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin la putere.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat în această săptămână că Europa s-ar confrunta cu un război "foarte scurt" dacă aliații NATO ar încerca să atace Rusia.

"Rusia și-a intensificat ritmul activităților. Trebuie să rămânem vigilenți", a declarat un înalt oficial european din domeniul apărării, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi liber. "Acest lucru poate fi văzut ca o manifestare a unei tendințe mai ample... am mai văzut avertismente similare și este foarte posibil să urmeze și altele."

Până acum, cele mai recente incidente nu au determinat reacții multilaterale suplimentare, a declarat un al doilea oficial european de rang înalt din domeniul apărării. "Dar monitorizăm îndeaproape situația", a adăugat acesta.

Menținerea cursului

Vineri, forțele germane și suedeze au desfășurat exerciții comune în apropierea insulei suedeze strategice Gotland, la doar câteva săptămâni după ce aliații NATO au organizat exerciții neanunțate în apropierea enclavei ruse Kaliningrad.

În ultimele săptămâni, avioane de luptă NATO au doborât o dronă rusească deasupra Lituaniei, o navă rusească a tras rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez, iar Germania a acuzat un presupus spion rus că s-ar afla în spatele unei tentative de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig.

Rapoarte ale serviciilor de informații americane din august avertizau că Moscova pregătea un atac limitat asupra unei țări NATO în următorii ani. Directorul CIA, John Ratcliffe, i-a avertizat la sfârșitul lunii trecute pe oficialii ruși de la Moscova să nu escaladeze conflictul cu aliații NATO, în special cu Estonia, Letonia și Lituania, ca reacție la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Totuși, nu este clar dacă cele mai recente avertismente se bazează pe informații noi.

Vineri, ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, a declarat că Vilnius dispune de "aceleași informații" ca Tusk în legătură cu o posibilă "operațiune sub steag străin", dar a sugerat că acestea datează din luna iulie.

"Văd declarațiile publice ale politicienilor ca parte a unei campanii coordonate menite să avertizeze Rusia să nu ia decizii nesăbuite și să nu încerce să facă ceva crezând că acest lucru nu va ajunge la Articolul 5 [privind apărarea colectivă a NATO] și că nu va fi trecut cu vederea", a declarat el.

Potrivit a doi diplomați ai alianței, aliații nu au fost informați oficial în cadrul NATO cu privire la existența unor noi informații de acest tip, iar NATO nu și-a modificat până acum evaluarea asupra nivelului de amenințare.

"În acest moment, nu vedem o amenințare iminentă de atac", a declarat un oficial NATO în numele organizației, adăugând: "Dar nu ne putem permite să fim nici naivi, nici complăcuți și trebuie să ne asigurăm că NATO rămâne puternică în anii următori."

Ed Arnold, fost oficial NATO și consilier la compania de consultanță D Group, a declarat că avertismentele ar putea avea și rolul de a crește gradul de conștientizare a populației cu privire la amenințări și de a „preîntâmpina” eventuale atacuri sub steag fals înainte ca acestea să aibă loc.

Un înalt oficial militar NATO a declarat că Rusia ar putea reacționa astfel din cauza dificultăților sale de a învinge Ucraina. "Prin urmare, ar putea percepe în mod greșit că singura cale de ieșire este intensificarea campaniei hibride, este o strategie sortită eșecului, pentru că suntem pregătiți să răspundem."

Între ianuarie și august, în Europa au fost înregistrate 100 de incidente hibride atribuite oficial, față de 60 în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit think tankului ucrainean Sahaidachnyi Security Center. Creșterea a fost deosebit de accentuată în cazul încălcărilor spațiului aerian.

Un înalt oficial NATO a declarat că numărul real al incidentelor este "cu ușurință de peste 200", dacă nu sunt luate în calcul atacurile cibernetice al căror număr ajunge la "mii" în fiecare lună doar împotriva sediului militar al alianței de la Bruxelles. "Numărul incidentelor crește, gravitatea lor crește, iar apetitul [Rusiei] pentru risc crește", a spus oficialul.