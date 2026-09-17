Donald Tusk anunță că Polonia trebuie să se pregătească de război cu Rusia: „Știm că plănuiesc ceva rău”. Anunțul ministrului Apărării

Tusk a avertizat în repetate rânduri că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să fie pregătite pentru eventuale provocări. FOTO: Profimedia Images

Premierul polonez Donald Tusk avertizează că Polonia trebuie să fie pregătită pentru „diverse scenarii”, în timp ce ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, spune că situația de securitate este „cea mai periculoasă” și că Rusia „nu se va opri în Ucraina”. Declarațiile vin după noi atacuri rusești în vestul Ucrainei, foarte aproape de frontiera cu Polonia, care au determinat Varșovia să ridice avioane de luptă și să emită alerte în estul țării, relatează TVN24.pl.

„Știm că Rusia plănuiește ceva rău. Polonia și poporul polonez nu își pot permite, în nicio situație, să fie naivi sau să se lase conduși de dorințe. Trebuie să ne bazăm acțiunile pe fapte, iar aceste fapte sunt fără echivoc”, a declarat Donald Tusk, potrivit unei postări publicate de NEXTA.

Premierul a spus că una dintre cele mai importante sarcini ale autorităților este pregătirea țării pentru diferite scenarii.

Într-un mesaj publicat separat pe X, Tusk a făcut trimitere la atacul Uniunii Sovietice asupra Poloniei din 17 septembrie 1939.

„Lecția zilei de 17 septembrie 1939 nu va fi irosită. Dacă cineva îndrăznește să ne atace, va primi un răspuns hotărât. Al nostru și al aliaților noștri”, a transmis premierul polonez.

?? JUST IN: Poland is preparing for war with Putin. “We know he is plotting something”



The most important task now is to prepare the country for various scenarios, Polish Prime Minister Donald Tusk said.



“Poland and the Polish people cannot, under any circumstances, afford to… pic.twitter.com/wWtP1Loeki — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026

Ministrul Apărării: „Situația este cea mai periculoasă”

Un avertisment similar a venit și din partea ministrului polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Oficialul a declarat că acțiunile Rusiei din ultimele săptămâni și, mai ales, din ultimele ore nu mai pot fi tratate drept incidente izolate.

„Ceea ce se întâmplă și presiunea exercitată de Federația Rusă asupra statelor NATO nu mai sunt acte izolate, accidente sau întâmplări, ci o strategie clară a Federației Ruse care urmărește distrugerea comunității occidentale”, a spus Kosiniak-Kamysz, potrivit TVN24.pl.

Ministrul a vorbit despre o „agresiune sistemică” împotriva Poloniei, NATO și Uniunii Europene.

„Avem de-a face cu o agresiune împotriva NATO, cu o agresiune împotriva Uniunii Europene, cu o agresiune împotriva Poloniei. Este o agresiune sistemică, nu una episodică”, a declarat el.

Kosiniak-Kamysz a avertizat că situația actuală este extrem de gravă.

„Situația este cea mai periculoasă. Nu am venit să vă sperii și nu vreau să sperii pe nimeni. Mai degrabă vreau să liniștesc, dar nu pot trece indiferent pe lângă acest lucru, pentru că apoi veți spune că nimeni nu v-a avertizat”, a spus ministrul.

„Situația este gravă. Rusia nu se va opri în Ucraina. Urcă pe scara escaladării. Va folosi tot mai multe provocări”, a continuat el.

Polonia și-a ridicat avioanele de luptă după un atac lângă graniță

Avertismentele oficialilor polonezi vin în aceeași zi în care Rusia a lansat un atac masiv asupra vestului Ucrainei, foarte aproape de frontiera cu Polonia.

În urma atacului, avioane de luptă poloneze au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din regiunile Podkarpackie și Lublin au primit alerte din partea Centrului Guvernamental de Securitate. În zonă au fost activate și sirenele de alarmă, potrivit TVN24.pl.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate, locotenent-colonelul Jacek Goryszewski, a declarat pentru TVN24 că în apropierea graniței a fost detectată o aeronavă fără pilot cu reacție, o dronă, care se apropia de Polonia.

Donald Tusk a declarat că a primit mesajul privind amenințarea chiar înainte de o conferință de presă susținută alături de cancelarul austriac Christian Stocker.

„Tocmai s-a încheiat un atac masiv și foarte brutal al Rusiei asupra părții de vest a Ucrainei. Foarte aproape de granița poloneză, lângă localitatea ucraineană Jagodzin, în apropiere de Dorohusk, a fost atacată probabil o benzinărie”, a declarat premierul, citat de TVN24.pl.

Tusk a spus că în zonă s-a produs „o explozie foarte masivă”. El a amintit că un atac similar avusese loc cu două zile înainte, precum și în cursul nopții. „Din păcate, acest 17 septembrie este o zi excepțională și din perspectiva securității de astăzi”, a spus premierul.

Joi se împlinesc 87 de ani de la atacul Uniunii Sovietice asupra Poloniei.

Lekcja z 17 września 1939 roku nie pójdzie na marne. Jeśli ktokolwiek odważy się nas zaatakować, spotka się ze stanowczą odpowiedzią. Naszą i naszych sojuszników. pic.twitter.com/5y5Ggg5wte — Donald Tusk (@donaldtusk) September 17, 2026

Autoritățile locale, chemate să se pregătească pentru cele mai dificile scenarii

Ministrul Apărării a cerut și autorităților locale din Polonia să fie pregătite pentru „cele mai dificile evenimente”. Kosiniak-Kamysz a subliniat că pregătirea este esențială tocmai pentru ca cele mai grave scenarii să poată fi evitate.

El a amintit că, timp de mai mulți ani, în Polonia nu a existat nici măcar o lege privind apărarea civilă, iar în această perioadă nu toate elementele necesare au fost întreținute, renovate sau monitorizate.

„Acest lucru se schimbă, deși luptăm contra timpului. Vă cer determinare totală și să vă pregătiți administrațiile locale pentru cele mai dificile evenimente”, a declarat ministrul.

Kosiniak-Kamysz a spus că speră ca astfel de situații să nu se producă.

„Vom face totul pentru asta. De aceea ne înarmăm, de aceea construim forța alianțelor, pentru ca cele mai dificile evenimente să nu aibă loc niciodată. Dar câștigă doar cel care este pregătit pentru cele mai dificile situații”, a afirmat el.

Tot joi, ministrul Apărării și președintele Uniunii Orașelor Poloneze, Grzegorz Cichy, au semnat un acord pentru intensificarea cooperării în domeniul securității.