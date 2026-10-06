Reacții în presa internațională după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nicușor Dan pariază pe un diplomat ca să încheie criza politică

Luca Niculescu este fost ambasador al României în Franța, Andorra și Monaco. Foto: Agerpres

La scurt timp după ce Nicușor Dan l-a nominalizat pe fostul ambasador Luca Niculescu în funcția de premier, Politico a relatat că președintele mizează pe un diplomat de carieră pentru a încheia criza politică de la București. Associated Press, de asemenea, a dedicat un amplu articol mișcării președintelui Nicușor Dan. Agenția de presă a evidențiat reacția liderului PSD Sorin Grindeanu și a relatat că cresc șansele pentru anticipate. Nominalizarea lui Luca Niculescu în funcția de premier a fost relatată și de Washington Post, care a notat că este cea de-a patra tentativă a președintelui Nicușor Dan de a pune capăt crizei politice.

Un diplomat cu experiență a fost desemnat de președintele Nicușor Dan în funcția de premier pentru a forma un nou guvern, într-o nouă tentativă de a încheia o criză politică de cinci luni, care pune în pericol stabilitatea economică și politică a țării, relatează Politico.

Publicația a notat că Niculescu este cel de-al patrulea prim-ministru desemnat, între partidele din fosta Coaliție diviziunile sunt profunde, iar Nicușor Dan este sub presiune să dizolve Parlamentul. „Misiunea lui Luca Niculescu este una extrem de dificilă”, conchide Politico.

Associated Press a relatat că nominalizarea președintelui vine la o săptămână după ce Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament. Agenția de presă notează și reacția președintelui PSD Sorin Grindeanu, care ceruse să îi fie încredințat lui mandatul de premier.

După noua desemnare, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că nominalizarea lui Nicușor Dan „continuă să sfideze aritmetica parlamentară”, adăugând că partidul va avea o ședință a Biroului Permanent Național pentru a analiza propunerea. „După patru premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile”, a spus Grindeanu.

Associated Press a notat, de asemenea, că după ce și Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament, șansele pentru organizarea de alegeri anticipate au crescut, dar scrutinul ar avea loc într-o perioadă cu incertitudini privind securitatea regională și încălcări tot mai dese ale spațiului aerian românesc de dronele rusești.

Washington Post a relatat că este cea de-a patra tentativă a președintelui Nicușor Dan de a pune capăt crizei politice care trenează de cinci luni. Publicația americană notează că celelalte trei nominalizări făcute de șeful statului au eșuat.

Luca Niculescu un diplomat de carieră, care din 2022 este însărcinat cu procesul de aderare al României la OCDE, notează Washington Post.

Washington Post a notat că Nicușor Dan a respins includerea partidelor extremiste la guvernare.

Criză politică la București

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este cel de-al patrulea candidat însărcinat cu formarea unui guvern de când fosta coaliție de guvernare s-a destrămat în luna mai.

Pentru a fi învestit în funcție, Niculescu va trebui să primească votul de încredere al Parlamentului în următoarele 10 zile, adică să strângă o majoritate parlamentară dispusă să îi susțină echipa de miniștri și programul de guvernare.

Misiunea lui este una extrem de dificilă: pe fondul diviziunilor profunde între partide, parlamentarii au respins deja doi premieri nominalizați de Nicușor Dan, iar cel de-al treilea nici nu a ajuns la vot.

Nicușor Dan a făcut anunțul după o serie de discuții cu liderii partidelor la Palatul Cotroceni, luni după-amiază.

După ce alți trei candidați au eșuat, președintele se confruntă deja cu apeluri pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Nicușor Dan este însă reticent să facă acest pas, în condițiile în care se teme că un partid de opoziție de extremă dreaptă, eurosceptic, ar ajunge și mai aproape de putere, scrie Politico.

„Propunerea mea pentru funcția de prim-ministru este Luca Niculescu, un om care, în calitate de diplomat, știe cum să armonizeze poziții diferite. Este necesar ca România să aibă un guvern cât mai curând posibil, pentru că există instituții care au nevoie de corecții și este nevoie de un buget pentru anul viitor. Prelungirea incertitudinii va avea efecte asupra vieții românilor”, a spus Nicușor Dan, luni seară.

Unul dintre politicienii care au refuzat să participe luni la discuțiile cu Dan a fost George Simion, liderul partidului de dreapta radicală Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care conduce în prezent în sondajele de opinie. Simion, care l-a înfruntat pe Dan în alegerile prezidențiale de anul trecut, și-a reiterat solicitarea privind organizarea de alegeri anticipate pentru a pune capăt haosului.

Președintele a confirmat că în noul guvern nu se vor regăsi partide anti-Occidentale, referindu-se la formațiunile de extremă dreapta, în special AUR. „Am primit garanții că un guvern cu Luca Niculescu va menține direcția pro-Occidentală a României și va respecta țintele fincniare și toate angajamentele asumate de România”, a spus Dan.

Pariul lui Nicușor Dan

Dan a declarat că incertitudinea afectează cursul de schimb, ratele dobânzilor și investițiile din România. În ultimii patru ani, Luca Niculescu a coordonat procesul de aderare a României la OCDE, o etapă importantă în dezvoltarea țării. Dan a spus că nominalizarea sa va avea libertatea de a decide dacă guvernul va fi „politic sau tehnocrat”.

După ce a acceptat nominalizarea, Niculescu a spus că România traversează o perioadă „lungă” de incertitudine, într-un moment dificil.

„Prima misiune va fi să construiesc o majoritate parlamentară care să voteze un guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României”, a declarat el. „Voi purta discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist”, a adăugat Niculescu.

Luca Niculescu este fost ambasador al României în Franța, Andorra și Monaco. Între 1992 și 2016 a fost jurnalist. El a absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității București în 1995 și deține un master de la Centrul Centrul Universitar din Strasbourg pentru Formarea în Jurnalism.