Rusia investește peste o jumătate de miliard de euro în feriboturi pentru aprovizionarea Kaliningradului

1 minut de citit Publicat la 18:05 23 Noi 2026 Modificat la 18:05 23 Noi 2026

Premierul Rusiei, Mihail Mișustin. Foto: Getty Images

Premierul rus Mihail Mișustin a anunțat, luni, că Moscova va investi 47 de miliarde de ruble (peste 500 de milioane de euro) în construcția a două feriboturi gigantice pentru a asigura o aprovizionare neîntreruptă în exclava Kaliningrad de la Marea Baltică, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Kaliningradul nu are legături terestre cu restul teritoriului Rusiei, fiind situat între Polonia și Lituania, membre ale Uniunii Europene și ale NATO. Din 2022, când forțele ruse au invadat Ucraina, exclava depinde tot mai mult de legătura maritimă, în special după ce Lituania a interzis tranzitul mai multor produse, printre care și materialele de construcție, în conformitate cu sancțiunile UE împotriva Rusiei.

„Regiunea Kaliningrad are o geografie specială, iar din cauza acțiunilor ilegale ale anumitor țări, perturbări ale lanțurilor logistice și tentative de blocadă a transporturilor complică operațiunile companiilor aflate acolo”, a afirmat Mișustin.

Cele două feriboturi pentru trenuri ar urma să intre în uz în 2030 pe ruta dintre porturile Ust-Luga din regiunea rusă Leningrad și Baltisk din Kalinigrad.

Anunțul de la Moscova a fost făcut după ce cargoul rusesc Sparta II, legat de forțele armate, care efectua un transport către Kaliningrad a fost lovit de drone și incendiat sâmbătă în Marea Baltică. zrmata finlandeză a afirmat că a fost vorba probabil de un atac ucrainean.

Într-un document înaintat către NATO în septembrie, Rusia a avertizat că va recurge la armamentul atomic dacă alianța încearcă să izoleze Kaliningradul.

Livrările pe mare asigură în prezent mai mult de jumătate din aprovizionarea exclavei, față de numai 8% în 2021, înainte de începutul războiului din Ucraina. Serviciile sunt asigurate de circa 30 de nave, dintre care patru feriboturi pentru trenuri.