2 minute de citit Publicat la 17:08 23 Noi 2026 Modificat la 17:08 23 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a afirmat, luni, că mai multe date personale din platforma EU Academy, care permite utilizatorilor externi să participe la cursuri despre politicile UE, au fost compromise în atacul cibernetic de săptămâna trecută. „Putem confirma că platforma a fost afectată de atacul cibernetic împotriva Comisiei. Atacul a dus la o scurgere de date personale ale utilizatorilor EU Academy”, a declarat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier, potrivit Politico.

Mai multe nume și adrese de e-mail au fost compromise, potrivit unui oficial UE, care a avertizat că amploarea completă a „daunelor” rămâne neclară.

„Nu s-a terminat încă”, a spus oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului.

„Amploarea exactă este încă investigată”, a afirmat și Regnier, adăugând că „accesul publicului la platforma EU Academy a fost dezactivat ca măsură de precauție, în timp ce au fost implementate măsuri suplimentare de securitate”.

Comisia nu a contactat utilizatorii afectați individual prin e-mail, ci a publicat o notificare generală pe site.

„Nu a existat nicio comunicare cu utilizatorii individuali, ci mai degrabă un mesaj general către toți utilizatorii de pe site, din motive de transparență”, a spus Regnier, adăugând că mesajul include modalități prin care utilizatorii pot solicita asistență.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost informată, a subliniat el.

Doi înalți comisari europeni au avertizat personalul asupra unor noi întreruperi ale sistemelor interne în urma atacului cibernetic, care i-a împiedicat pe oficiali să introducă informații despre salarii, ridicând îngrijorări potrivit cărora ar fi putut fi compromise cantități mari de date personale.

Într-o notă internă trimisă luni și consultată de Politico, vicepreședintele executiv al Comisiei pentru suveranitate tehnologică și securitate, Henna Virkkunen, și comisarul pentru buget, Piotr Serafin, au transmis personalului să se aștepte la „întreruperi temporare suplimentare” în timp ce sunt implementate actualizările.

„Când au loc întreruperi, este pentru a ne proteja sistemele și datele. Înțelegem perturbările pe care le poate provoca acest lucru, dar protejarea sistemelor și datelor noastre trebuie să rămână prioritatea”, au transmis ei.

Nota vine în urma plângerilor unui sindicat al personalului, conform cărora angajații au fost informați despre atac și potențialele sale consecințe.

Întrebat luni dacă atacul cibernetic a fost complet ținut sub control, Regnier a refuzat să ofere asigurări.

„Atâta timp cât ancheta este în desfășurare, nu voi face nicio declarație concludentă în această etapă”, a spus el.

Comisia a confirmat că în atacul cibernetic s-a folosit un instrument cu inteligență artificială, dar nu a stabilit încă cine se află în spatele acesteia. Regnier a declarat că anchetatorii ar trebui să își încheie activitatea înainte ca instituția să poată atribui responsabilitatea.

Atacul are loc în contextul în care guvernele, operatorii de infrastructură critică și companiile din întreaga lume se confruntă cu amenințări cibernetice din ce în ce mai sofisticate, inclusiv cele care implică inteligența artificială.

„Aceste ultime săptămâni confirmă o lecție pe baza căreia trebuie să acționăm. Când atacatorii operează cu viteza mașinilor, nu putem răspunde cu viteza umană”, au scris Virkkunen și Serafin.

Comisia apelează la instrumente de inteligență artificială pentru a detecta vulnerabilitățile în materie de securitate cibernetică. Agenția UE pentru securitate cibernetică ENISA și echipa internă de apărare cibernetică a blocului comunitar CERT-EU au investigat sistemele UE pentru a depista deficiențe folosind inteligența artificială în ultimele luni.