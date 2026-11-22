Incendiu la hotelul Alpin din Poiana Brașov: flăcările au cuprins mansarda și fața clădirii. Pompierii intervin cu 11 autospeciale

2 minute de citit Publicat la 20:17 22 Noi 2026 Modificat la 21:44 22 Noi 2026

Incendiu la mansarda hotelului Alpin din Poiana Brașov. Foto: Antena 3 CNN

Un incendiu de proporții a izbucnit la mansarda hotelului Alpin din stațiunea Poiana Brașov duminică, în jurul orei 19:30. Mai multe autospeciale intervin la această oră pentru a stinge flăcările, care s-au extins pe o suprafață de circa 300 de metri pătrați. ISU Brașov a transmis că în acest moment nu există informații că în clădire s-ar afla persoane.

ACTUALIZARE: Conducerea hotelului a transmis că toți oaspeții și personalul au fost evacuați de urgență din momentul în care incendiul a izbucnit, astfel că nu există victime.

„Incendiul este sub control, nu există victime, toate măsurile de siguranță au fost luate”, a declarat Alexandra Ionescu, responsabila cu relații publice a hotelului.

ACTUALIZARE: La momentul izbucnirii incendiului, în hotel erau cazate 144 de persoane. Nu au fost raportate victime, toate persoanele cazate în hotel fiind evacuate în siguranță, au transmis autoritățile brașovene.

ACTUALIZARE: La locul intervenției acționează 11 autospeciale de stingere, 4 autoscări, 1 autospecială de hidroperforare, 1 autocamion de intervenție, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„În aceste momente, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din stațiunea Poiana Brașov.

Incendiul se manifestă la nivelul mansardei și al fațadei clădirii, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

Din informațiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse în interiorul clădirii”, a transmis ISU Brașov.

Au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul ISU Brașov, SVSU Râșnov, ISU Covasna, ISU Prahova și ISU Argeș, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„Intervenția este în desfășurare, iar echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru protejarea persoanelor și a construcțiilor învecinate. Misiunea este în dinamică”, a mai transmis ISU.

ACTUALIZARE: Mai multe etaje și mansarda hotelului din Poiana Brașov ard de aproape o oră, în timp ce pompierii se luptă cu flăcările.

Un martor a spus pentru Antena 3 CNN: „S-a extins. Când am ajuns noi era doar sus acolo și acum e încă trei etaje în jos. Ardea sus la mansardă și acum s-a extins. Pericolul e să nu se extindă la celălalt corp pentru că bate vântul exact așa”.

În imaginile publicate de presa locală se văd flăcările care au cuprins mansarda hotelului.

La fața locului au ajuns patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, două autoscări, trei echipaje SMURD și două ambulanțe SAJ.

„Echipajele operative intervin pentru localizarea incendiului, existând posibilitatea extinderii acestuia. Misiunea este în dinamică și vom reveni cu detalii”, a transmis ISU Brașov.

Știre în curs de actualizare