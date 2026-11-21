Pensionarii din 4 județe au primit taloane de pensii mov. Șefa CNPP îi îndeamnă să scaneze codul QR tipărit pe document

1 minut de citit Publicat la 12:00 21 Noi 2026 Modificat la 12:06 21 Noi 2026

Pensionarii din patru județe din România au primit luna aceasta taloane mov de pensie. Foto: Faebook.com/ Florin Manole

Președinta Casei Naționale de Pensii, Valentina Robu, a anunțat, la Antena 3 CNN, că au fost modernizate taloanele de pensii, iar în patru județe din România au ajuns deja primele taloane mov, care au și un cod QR. Șefa CNPP i-a îndemnat pe pensionari să scaneze acest cod dacă vor să își vadă decizia de pensie și toate taloanele de pensii anterioare.

Pensionarii din patru județe din România au primit luna aceasta taloane mov de pensie, care conțin și un mesaj pentru seniori și pe care este tipărit și un cod QR. O imagine cu noul talon a fost publicată de ministrul Muncii pe Facbook.

Noile taloane au ajuns la pensionarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

„Suntem în situația în care facem tipărirea eșalonată a taloanelor. Normal, dacă ne-am modernizat, am modernizat și talonul de pensii. Am început cu taloanele mov pentru cei care au plata la cont.

Sunt taloane care sunt mult mai prietenoase, care au și un mesaj, care au și acel cod QR care le permite să intre direct pe portalul Casei. De acolo poate să intre fiecare în contul personal și să își vizualizeze taloanele de pensii, să își vizualizeze decizia de pensie, toate elementele care țin de fiecare, de solicitările pe care le au”, a spus Valentina Robu.

Șefa CNPP a adăugat că datele personale ale pensionarilor sunt protejate. Cei care scanează acest cod QR vor accesa portul Casei Naționale de Pensii. „Nu apar date de identificare ale pensionarilor”.

„Talonul mov, în acest format, este un talon modern, care reflectă elementele importante pentru plata pensiei persoanei respective. Avem și un cod QR care îi facilitează în viitor accesul și pe alte platforme.

Vreau să le atrag atenția că nu le expune nimeni datele personale, este o necesitate care va fi preluată și în alte platforme. Sperăm ca din 2028 să începem și cu această zonă digitalizată”, a spus Robu.

Valentina Robu a explicat că, de exemplu, în viitor va dispărea talonul CFR, iar pensionarii care vor să beneficieze de reducerea la transportul cu trenul vor prezenta acest cod QR.