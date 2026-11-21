Cel puţin 4 morţi şi 35 de răniţi după o explozie la una dintre cele mai mari termocentrale din Irak. Centrala a fost oprită

<1 minut de citit Publicat la 12:10 21 Noi 2026 Modificat la 12:10 21 Noi 2026

Centrala din Dora, Irak (imagine cu caracter ilustrativ). Foto: Profimedia

Cel puțin 4 persoane au murit și alte 35 au fost rănite într-un incendiu izbucnit sâmbătă la o centrală electrică din sudul Irakului, bilanțul urmând, cel mai probabil, să crească, au declarat oficiali din domeniul securității, preluaţi de Reuters.

Echipele de protecție civilă au reușit să țină sub control incendiul de la centrala electrică Hartha, situată la nord de Basra, după intervenția pompierilor.

Flăcările s-au extins la locuințele din vecinătate, iar activitatea centralei electrice a fost oprită, au precizat oficialii.

Centrala Hartha are o capacitate instalată de 800 de megawați, însă, înainte de izbucnirea incendiului, funcționa la o capacitate de aproximativ 400 de megawați, au adăugat aceștia.

Nu există, deocamdată, informații oficiale privind cauza incendiului sau amploarea pagubelor. Infrastructura energetică a Irakului se confruntă de mult timp cu probleme cauzate de decenii de subinvestiții, întreținere necorespunzătoare și incapacitatea de a acoperi cererea maximă, în special în timpul lunilor de vară, caracterizate prin temperaturi extrem de ridicate.

Incendiile și defecțiunile tehnice la stațiile de transformare și la alte instalații energetice au dus, în trecut, la perturbarea alimentării cu energie electrică și la întreruperi pe scară largă.