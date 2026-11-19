Primul oraș din România care poartă discuții pentru „unirea” cu o comună învecinată. Primar: „Ne-am gândit la beneficiile comasării”

1 minut de citit Publicat la 17:36 19 Noi 2026 Modificat la 17:36 19 Noi 2026

Orașul Negrești-Oaș din județul Satu Mare. Sursa foto: Primăria Negrești-Oaș via Facebook

Au început deja discuțiile între primari pe marginea comasării voluntare. Edilii analizează împreună avantajele și caută argumente cu care să vină în fața oamenilor înainte de a demara procedurile pentru referendumul local.

Un argument important pentru încurajarea acestor fuziuni îl reprezintă facilitățile financiare pregătite de Guvern. Printre măsurile anunțate se numără reducerea impozitului cu 50% pentru clădiri și terenuri intravilane, pentru o perioadă de 5 ani, precum și accesul la un program special de finanțare a investițiilor.

În acest context, primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a participat la discuții la Ministerul Dezvoltării privind o posibilă comasare administrativ-teritorială voluntară între Negrești-Oaș și comuna Certeze. Ea a dat detalii despre discuții, joi, la Antena 3 CNN.

„O să fim oraș. Să știți că tocmai de aia am mers la Ministerul Dezvoltării, pentru că noi, niciuna, nicio localitate, nu suntem în situațiile prezentate în actul normativ. Noi suntem un oraș cu 14.700 la recesământul din 2021, iar comuna Certeze este o localitate cu 5.600 de locuitori.”, e explicat primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, la Antena 3 CNN.

„Dar, efectiv, noi ne-am gândit, pentru beneficiile acestei comasări, care, evident, sunt și partea de reducere de taxe și impozite, dar nu aceasta cred că este cel mai important, ci fondurile dedicate investițiilor, posibilitatea finanțării unor programe de dezvoltare pe infrastructură, pe apă, canal, pe școli și, evident, și reducerea cheltuielilor administrative.”, a mai spus edilul.