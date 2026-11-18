În 1930, un oraș scoțian a plătit 5 £ pe un bust de marmură. Apoi, a ajuns opritor de ușă la șopron. Acum, se vinde cu 3.100.000 de £

3 minute de citit Publicat la 17:17 18 Noi 2026 Modificat la 17:17 18 Noi 2026

Bustul Bouchardon. Sursa foto: Muzeul Naval și Centrul Patrimonial din Invergordon

O sculptură din secolul al XVIII-lea, evaluată la peste 3 milioane de lire sterline, ar putea fi vândută unui cumpărător din străinătate dacă un muzeu din Scoția nu reușește să strângă banii necesari pentru a o cumpăra. Bustul proprietarului de terenuri din Highland și parlamentarului Sir John Gordon a fost realizat de Edmé Bouchardon, ale cărui alte lucrări au fost expuse la Muzeul Luvru din Paris și la Muzeul J. Paul Getty din Los Angeles.

Muzeul Naval și Centrul Patrimonial din Invergordon dorește să cumpere opera de artă, însă dacă instituția nu dispune de fondurile necesare până la 1 decembrie, consiliul local ar putea continua procesul de vânzare către un cumpărător din străinătate, se arată pe pagina oficială a muzeului.

Banii obținuți din vânzare urmează să fie folosiți în beneficiul orașului Invergordon, care poartă numele familiei Gordon.

Există o interdicție temporară care împiedică scoaterea bustului de marmură din țară, pentru a-i oferi muzeului posibilitatea de a-l achiziționa.

Cu toate acestea, raportul prezentat pentru reuniunea de săptămâna viitoare a comitetului Black Isle și Easter Ross din cadrul Consiliului Highland precizează că vânzarea bustului Bouchardon către un potențial cumpărător din străinătate ar putea avea loc dacă oferta muzeului nu va avea succes.

Consiliul Highland administrează sculptura în numele Fondului pentru Bunul Comun din Invergordon (Invergordon Common Good Fund).

Consilierii locali au aprobat vânzarea în 2024, iar banii obținuți urmau să fie direcționați către un fond destinat comunității.

„Ni se cere să strângem peste 3 milioane de lire sterline pentru a ne răscumpăra propria proprietate”

Muzeul Naval și Centrul Patrimonial din Invergordon trebuie să strângă 3,1 milioane de lire sterline până pe 1 decembrie, conform condițiilor acordului de vânzare. În august, reprezentanții instituției au declarat însă că întâmpină dificultăți în obținerea finanțărilor nerambursabile.

„Graba Consiliului Highland de a transforma un bun de interes comunitar în bani a distrus complet sistemul”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului.

„Consiliul a creat un scenariu de coșmar, în care comunitatea este pedepsită pentru propriul proces de vânzare lipsit de etică al consiliului.”

Reprezentantul muzeului a adăugat: „Ni se cere să strângem peste 3 milioane de lire sterline pentru a ne răscumpăra propria proprietate, în timp ce ni se interzice accesul tocmai la fondurile de finanțare create pentru protejarea comorilor naționale.”

Muzeul încearcă să strângă fonduri online

Administratorii muzeului le cer miniștrilor scoțieni să intervină și au lansat o campanie de strângere de fonduri online.

Consiliul Highland a declarat că a respectat toate procedurile legale, de guvernanță și de luare a deciziilor relevante.

Instituția a precizat că a organizat o consultare publică prevăzută de lege, adăugând că „majoritatea respondenților” s-au declarat în favoarea vânzării.

Consiliul a mai spus că a depus o cerere la o instanță de tip sheriff court, solicitând autorizarea vânzării bustului.

Potrivit instituției, în timpul acestei proceduri nu au fost primite obiecții, iar instanța a aprobat vânzarea propusă.

Guvernul scoțian a declarat că este la curent cu îngrijorările exprimate în legătură cu bustul realizat de Bouchardon.

Un purtător de cuvânt a afirmat: „Bunurile de interes comunitar sunt administrate de autoritățile locale în conformitate cu propriile responsabilități legale, însă tratăm cu seriozitate obligația de a ne asigura că cerințele privind consultarea publică prevăzute de Legea privind împuternicirea comunităților din Scoția din 2015 sunt respectate în mod corespunzător.”

„Suntem în contact cu părțile implicate pentru a obține toate informațiile necesare și a stabili care sunt pașii următori potriviți.”

Folosit ca opritor de ușă la un șopron: Ce reprezintă bustul și de ce este atât de scump

Bustul îl înfățișează pe Sir John Gordon, a cărui familie deținea suprafețe întinse de teren în Sutherland și Ross-shire și a fondat orașul Invergordon, situat pe estuarul Cromarty Firth.

Gordon era un tânăr care călătorea prin Europa continentală când l-a întâlnit, în 1728, la Roma, pe renumitul artist Edmé Bouchardon. Sculptura a fost realizată în urma acestei întâlniri.

Consiliul Local din Invergordon a cumpărat bustul de marmură cu doar 5 lire sterline în 1930, însă, ulterior, acesta a fost depozitat într-o zonă industrială.

S-a susținut chiar că sculptura ar fi fost folosită pentru a ține deschisă ușa unui șopron.

După ce adevărata valoare a bustului a fost, în cele din urmă, pe deplin recunoscută, Consiliul Highland a decis să îl vândă, iar banii obținuți urmau să fie folosiți în beneficiul comunității din Invergordon.