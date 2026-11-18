Trei femei au rămas blocate în aeroport, așa că au cumpărat o mașină de aproape 50.000 de dolari ca să ajungă casă

2 minute de citit Publicat la 15:52 18 Noi 2026 Modificat la 15:55 18 Noi 2026

După ce zborul lor a fost anulat, trei femei au cumpărat o mașină scumpă ca să ajungă acasă (imagine cu caracter ilustrativ) Foto: Getty Images

Trei femei din Dakota de Nord, care au rămas blocate în Carolina de Nord după ce Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a suspendat zborurile la nivel național, au încercat mai multe variante pentru a ajunge acasă. În cele din urmă, au luat o decizie la care nu s-ar fi gândit înainte de plecare: au cumpărat o mașină și au pornit la drum, potrivit KFYRtv.

Tara Harding plecase în Carolina de Nord împreună cu angajatele sale, Alisha Maier și Maressia Cowter. Cele trei ajunseseră în orașul Charlotte pentru un curs de pregătire organizat anual.

Vineri, în timp ce așteptau în aeroport zborul spre casă, nerăbdătoare să își revadă soții și copiii, au aflat că FAA a decis suspendarea tuturor zborurilor.

„Nu știam ce se întâmplă sau de ce se întâmplă. Așa că am rămas acolo, iar zborul nostru era amânat continuu”, a povestit Tara Harding.

Potrivit relatării, era doar a treia oară când toate zborurile din SUA erau suspendate de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Pasagerele nu au primit nicio soluție concretă din partea companiei aeriene. În plus, li s-a transmis că nu vor beneficia de cazare, deoarece situația nu depindea de compania aeriană.

„Nu ne-au oferit nimic. Știu că au anunțat, cred că FAA sau altcineva, că nu vor exista compensații, pentru că situația nu depindea de ei și nici de compania aeriană. Atunci ne-am întrebat dacă să rămânem la hotel câte nopți va fi nevoie sau să găsim o modalitate de a pleca la drum și de a ajunge acasă”, a explicat femeia.

Au încercat să închirieze o mașină, dar nu au găsit niciuna disponibilă

Prima variantă a fost să închirieze un autoturism. Numai că nu existau mașini disponibile pe o rază de aproximativ patru ore de Charlotte.

Cele trei au luat în calcul și alte posibilități: trenul, autobuzul sau chiar închirierea unei camionete U-Haul. Niciuna dintre variante nu s-a dovedit potrivită.

Soluția a venit de la soacra Tarei Harding, care a avut o idee mai puțin obișnuită: să meargă la un dealer Ford și să cumpere o mașină.

„Mi-a spus: «De ce nu mergeți pur și simplu la o reprezentanță Ford și nu cumpărați o mașină?». Și exact asta am făcut până la urmă”, a povestit Harding.

Femeile au cumpărat un Ford Bronco nou, fără să plătească un avans, în valoare de 48.000 de dolari și au pornit spre casă.

Aproape 2.700 de kilometri prin nouă state

Drumul s-a transformat într-o aventură de aproximativ 1.700 de mile, adică aproape 2.735 de kilometri, prin nouă state americane. Călătoria urma să dureze în jur de 26 de ore, în timp ce zborul cu avionul ar fi fost de numai patru ore și jumătate.

Cele trei au decis să își împartă responsabilitățile la volan și să transforme situația neprevăzută într-o experiență cât mai plăcută.

„A fost o aventură. Suntem deja în al șaptelea stat, Iowa. Dakota de Sud va fi al optulea înainte să ajungem acasă. Am reușit să ne distrăm. Am ascultat podcasturi și muzică, avem la dispoziție energizante și cafea. Facem cu schimbul la condus și la dormit, iar lucrurile merg destul de bine”, a spus Harding.

Femeile estimau că vor ajunge acasă sâmbătă seara, în jurul orei 23:00.

„Cred că atunci când lucrurile sunt atât de imprevizibile, trebuie să găsești soluții creative. Și da, ne distrăm”, a mai spus Tara Harding.

Planul celor trei este să returneze mașina la un dealer auto.