Google a dat alerta de magnitudine 6,5, INFP spune că a fost 5,7. De ce au primit românii notificări diferite la cutremur

4 minute de citit Publicat la 15:10 18 Noi 2026 Modificat la 15:10 18 Noi 2026

A fost cutremur cu magnitudine 5.7 în România, miercuri, 18 noiembrie 2026. Sursa foto: INCDFP via Facebook

Cutremurul produs în România în această dimineață a generat întrebări în rândul populației, după ce sistemul Android Earthquake Alerts al Google a afișat o magnitudine de 6,5, în timp ce Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a comunicat o magnitudine de 5,7. Specialiștii au explicat de ce cele două sisteme au oferit valori diferite și cum funcționează mecanismele de avertizare timpurie în cazul unui seism.

Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, și a avut magnitudinea de 5,7 pe scara Richter (Ml). Seismul s-a produs la adâncimea de 120,8 kilometri și a avut intensitatea macroseismică epicentrală VI.

Sistemul de alertare la cutremur al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (EWS – Earthquake Warning System) a estimat inițial, prin procesare automată, o magnitudine de 5,6 Ml. Ulterior, parametrii evenimentului seismic au fost reevaluați, iar valoarea comunicată a fost actualizată la 5,7 Ml.

De ce Google a afișat o magnitudine de 6,5, iar INFP a anunțat 5,7

Una dintre întrebările apărute după cutremur a fost legată de diferența dintre magnitudinea de 6,5 afișată în notificările sistemului Android Earthquake Alerts și valorile estimate de INFP.

Potrivit specialiștilor, diferența este explicată prin faptul că cele două sisteme utilizează tehnologii, surse de date și metode de calcul diferite.

Sistemul Android Earthquake Alerts folosește accelerometrele integrate în telefoanele mobile pentru a identifica mișcări care ar putea fi asociate unui cutremur. Datele colectate de la mai multe dispozitive sunt procesate automat pentru detectarea evenimentului seismic și estimarea rapidă a parametrilor acestuia.

INFP precizează însă că accelerometrele telefoanelor mobile sunt mai puțin performante decât echipamentele specializate utilizate în monitorizarea seismică.

În schimb, institutul folosește datele înregistrate de stațiile Rețelei Seismice Naționale pentru determinarea parametrilor cutremurelor, prin metode seismologice specifice.

Primele estimări sunt obținute automat, pe baza înregistrărilor unui anumit număr de stații, într-un interval foarte scurt. Ulterior, acestea sunt revizuite și analizate manual de specialiști, care iau în calcul datele primite de la toate stațiile seismice care au înregistrat evenimentul.

Astfel, valorile comunicate imediat după producerea unui cutremur pot fi diferite de cele stabilite ulterior, după analizarea unui volum mai mare de date.

De ce cutremurul se simte diferit în România, chiar și între localități apropiate

INFP explică și de ce unele persoane au perceput mișcări puternice ale clădirilor sau un balans prelungit, în timp ce altele au simțit doar o vibrație ușoară ori nu au perceput deloc cutremurul.

Intensitatea cu care este resimțit un seism nu depinde exclusiv de magnitudinea acestuia.

Magnitudinea exprimă mărimea cutremurului și este direct legată de energia eliberată în timpul producerii sale. Intensitatea descrie, în schimb, efectele mișcării seismice într-un anumit loc și poate varia de la o localitate la alta.

Printre factorii care influențează modul în care este resimțit un cutremur se numără:

1. Adâncimea la care se produce cutremurul

Cutremurele vrâncene de adâncime intermediară, cuprinsă între 60 și 200 de kilometri, au particularitatea de a putea fi simțite pe suprafețe geografice extinse, uneori la sute de kilometri de epicentru.

Acest fenomen este determinat de modul în care undele seismice se propagă prin structurile geologice din interiorul Pământului.

2. Distanța față de focar și caracteristicile geologice ale terenului

Energia eliberată în timpul unui cutremur nu se distribuie uniform în toate direcțiile. Structura geologică a regiunii influențează propagarea undelor seismice, astfel încât mișcările pot fi mai puternice în anumite localități, inclusiv în zone aflate la distanțe mai mari de epicentru.

De asemenea, tipul de sol poate influența semnificativ mișcarea seismică. Depozitele sedimentare și solurile moi pot amplifica anumite componente ale mișcării, în timp ce terenurile stâncoase au, în general, un comportament diferit, care le poate atenua.

3. Tipul clădirii și etajul la care se află oamenii

Clădirile răspund diferit la mișcările seismice, în funcție de înălțime, structură, rigiditate și caracteristicile dinamice.

La etajele superioare, mișcarea de balans poate fi mai pronunțată. Acest lucru explică de ce unele persoane au simțit cutremurul mai intens decât cele aflate la nivelurile inferioare ale aceleiași clădiri.

4. Momentul producerii cutremurului

Seismul s-a produs în timpul nopții, când zgomotul ambiental este redus, iar majoritatea oamenilor se află în repaus.

În aceste condiții, mișcările seismice pot fi percepute mai ușor, chiar și atunci când amplitudinea lor este relativ redusă.

Prin urmare, același cutremur poate fi resimțit cu intensități diferite chiar și în localități aflate la distanțe relativ apropiate.

Cum funcționează alertele de cutremur și de ce magnitudinea poate fi actualizată

INFP explică faptul că sistemele de avertizare timpurie au ca obiectiv principal detectarea rapidă a unui cutremur și transmiterea unei avertizări înainte ca undele seismice cu potențial distructiv să ajungă în anumite zone.

Aceste sisteme nu prezic producerea cutremurelor. Ele identifică evenimentele după declanșarea lor și utilizează primele informații disponibile pentru estimarea parametrilor seismici.

Din acest motiv, estimările inițiale ale magnitudinii pot fi actualizate pe măsură ce devin disponibile noi date.

Scopul principal al avertizării timpurii este transmiterea cât mai rapidă a informațiilor, astfel încât populația și operatorii de infrastructuri să poată adopta măsuri de protecție.

În urma diferențelor apărute între notificările Google și datele oficiale, INFP recomandă publicului să consulte sursele oficiale pentru informații actualizate privind parametrii cutremurelor.