Cum au știut telefoanele românilor că vine cutremurul. Ce este Android Earthquake Alerts și cum funcționează sistemul Google

4 minute de citit Publicat la 09:07 18 Noi 2026 Modificat la 09:09 18 Noi 2026

Mesajele au fost trimise de Android Earthquake Alerts.

Numeroși români au fost treziți în noaptea de marți spre miercuri de o alarmă puternică venită de pe telefoanele mobile, în timpul cutremurului cu magnitudinea 5,7 produs în zona Vrancea. Mesajele au fost trimise de Android Earthquake Alerts, un sistem dezvoltat de Google, care poate detecta un seism imediat după declanșarea lui și îi poate avertiza pe oameni cu câteva secunde înainte să simtă mișcările puternice ale pământului. În cazul cutremurului de miercuri, unele telefoane au afișat inițial o magnitudine de 6,5, mai mare decât cea confirmată ulterior de seismologi.

Notificările au apărut pe telefoanele Android în jurul orei 02:49 și au fost însoțite, în unele cazuri, de semnale sonore puternice. Mesajele conțineau informații despre cutremur, o hartă a zonei afectate și recomandări pentru protejarea în timpul seismului.

Alerta i-a surprins inclusiv pe locuitorii unor zone îndepărtate de epicentru, unde cutremurul a fost resimțit mai slab sau chiar deloc. Deși unii au confundat avertizarea cu un mesaj RO-ALERT, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a explicat că cele două sisteme sunt complet diferite.

Cum funcționează Android Earthquake Alerts. Telefoanele devin mici detectoare de cutremure

Android Earthquake Alerts este un serviciu gratuit dezvoltat de Google și integrat în telefoanele cu sistem de operare Android. Acesta nu are nevoie de o aplicație separată pentru a funcționa și folosește senzorii existenți în telefoane pentru a detecta mișcările provocate de cutremure.

Mai exact, fiecare smartphone are un accelerometru, senzorul care detectează mișcarea telefonului și permite, de exemplu, rotirea automată a ecranului atunci când dispozitivul este întors.

Același senzor poate identifica și vibrațiile produse de primele unde ale unui cutremur, atunci când telefonul se află în repaus.

Dacă mai multe telefoane din aceeași zonă detectează aproape simultan mișcări asemănătoare, acestea transmit semnale către serverele Google, împreună cu informații aproximative despre locul în care au fost înregistrate vibrațiile.

Sistemul analizează datele primite, verifică dacă este vorba despre un cutremur și estimează rapid locul și magnitudinea acestuia. Dacă se confirmă că a început un seism, Google trimite avertizări utilizatorilor care ar putea fi afectați.

Explicația pentru care unele persoane primesc alerta înainte să simtă cutremurul este simplă: informațiile transmise prin internet circulă mult mai repede decât undele seismice prin pământ.

Primele unde ale unui cutremur, numite unde P, se deplasează mai repede și sunt, de regulă, mai puțin periculoase. Sistemul încearcă să le detecteze suficient de repede pentru a-i avertiza pe oameni înainte de sosirea undelor S, care se propagă mai lent și pot provoca mișcări mai puternice.

În funcție de distanța față de epicentru, avertizarea poate ajunge cu câteva secunde înaintea zguduiturilor, oferindu-le oamenilor timp să se adăpostească.

Google precizează însă că sistemul nu poate prezice cutremurele. Acesta le detectează după ce au început, iar notificarea poate ajunge înainte, în timpul sau chiar după ce mișcările seismice au fost resimțite.

De ce telefoanele au anunțat un cutremur de 6,5, deși magnitudinea a fost 5,7

La cutremurul de miercuri dimineață, unele dintre notificările Android au indicat inițial o magnitudine estimată de 6,5.

În schimb, datele oficiale publicate ulterior de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au arătat că seismul a avut magnitudinea 5,7.

Diferența apare deoarece sistemul Google trebuie să calculeze foarte repede intensitatea posibilă a unui cutremur, folosind datele disponibile în primele secunde.

Aceste estimări se pot modifica pe măsură ce sunt înregistrate noi informații. Google avertizează chiar în documentația serviciului că estimările magnitudinii și ale intensității mișcărilor seismice pot fi inexacte.

Prin urmare, valoarea afișată pe telefon trebuie privită ca o estimare preliminară, nu ca o măsurătoare oficială.

De ce nu a fost trimis un mesaj RO-ALERT

După cutremur, IGSU a explicat că notificările primite de români au fost generate de sistemul Google, fără legătură cu RO-ALERT.

Android Earthquake Alerts este un serviciu automat de detectare și avertizare, în timp ce RO-ALERT este sistemul oficial folosit de autoritățile române pentru transmiterea mesajelor în situații de urgență.

Spre deosebire de serviciul Google, RO-ALERT nu transmite avertizări înaintea producerii cutremurelor.

Autoritățile pot trimite astfel de mesaje după un seism, dacă acesta provoacă efecte grave și este nevoie ca populația să primească instrucțiuni suplimentare.

Așadar, alarma care a sunat în noaptea de miercuri pe telefoanele Android nu a fost trimisă de Departamentul pentru Situații de Urgență sau de IGSU.

Cum verifici dacă ai activată alerta de cutremur pe telefon

Sistemul Android Earthquake Alerts este disponibil și în România, iar pe telefoanele compatibile funcția este, în mod normal, activată automat.

Pentru a verifica dacă primești avertizările, trebuie să intri în Setări, apoi în secțiunea Siguranță și urgențe și să cauți opțiunea Alerte de cutremure.

Pe unele telefoane, funcția poate fi găsită în meniul Locație, la Avansate. Pentru primirea notificărilor sunt necesare o conexiune la internet, prin Wi-Fi sau date mobile, și activarea serviciilor de localizare.

Google explică faptul că avertizările sunt trimise în funcție de locația aproximativă a dispozitivului. Sistemul vizează cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 4,5, însă nu garantează că fiecare seism va fi detectat sau că fiecare utilizator va primi o notificare.

În funcție de intensitatea estimată a mișcărilor, telefonul poate afișa o avertizare obișnuită sau o alertă mai puternică, inclusiv cu mesaj pe întregul ecran și semnal sonor.

Utilizatorii de iPhone nu primesc notificările prin acest sistem Android, dar pot folosi alte servicii și aplicații de avertizare seismică.