Cutremurul de 5,7 s-a simțit între 5 și 10 secunde. Vor mai fi replici? Directorul INFP: Avem peste 200 de puncte automate de măsurare

1 minut de citit Publicat la 08:33 18 Noi 2026 Modificat la 08:34 18 Noi 2026

Cutremurul de 5,7 s-a simțit între 5 și 10 secunde. FOTO: Antena 3 CNN

Cutremurul de 5.7 din noaptea de marți spre miercuri s-a produs la 120 de kilometri adâncime și a avut o intensitate de gradul 6 în zona epicentrală, a declarat la Antena 3 CNN directorul INFP, Constantin Ionescu. Mișcarea resimțită de oameni a durat între 5 și 10 secunde, a spus acesta.

Seismul a fost resimțit și în Capitală. Unii bucureșteni s-au trezit speriați, în timp ce alții spun că au dormit fără să simtă cutremurul. Constantin Ionescu a precizat că intensitatea a fost de gradele 5 - 6 în zonele din apropierea epicentrului. Cutremurul s-a simțit puternic la Pucioasa și a fost resimțit și la Bacău și Brăila.

Directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a explicat diferența dintre magnitudine și intensitate.

"Magnitudinea arată mărimea cutremurului la sursă și are aceeași valoare indiferent de locul în care seismul este resimțit. Intensitatea descrie cât de puternică a fost zguduirea într-un anumit loc, pe baza efectelor asupra oamenilor, clădirilor și mediului", a spus el.

Întrebat dacă vor mai fi replici, Constantin Ionescu a vorbit despre rețeaua de monitorizare a institutului.

"INFP dispune de peste 200 de puncte automate de măsurare, care transmit date în timp real. Stațiile seismice înregistrează undele pe o perioadă mai lungă decât cele câteva secunde în care oamenii simt mișcarea.", a spus el.

Ionescu a amintit că seisme cu magnitudini similare s-au produs în 2024, când a fost înregistrat un cutremur de 5,4, și în 2022, când magnitudinea a fost de 5,5. Cutremure cu magnitudini de peste 5 au mai fost înregistrate în 2020, 2018 și 2016.

Directorul INFP a făcut și o comparație cu seismul din Gorj din 2023, produs la aproximativ 15 kilometri adâncime. El a explicat că un cutremur de mică adâncime poate avea efecte concentrate într-o zonă restrânsă și poate avaria clădiri vechi care nu respectă standardele de rezistență.

În ceea ce privește cutremurele produse în Vrancea, Constantin Ionescu a apreciat că activitatea seismică din ultima perioadă se încadrează în limitele obișnuite pentru această zonă.