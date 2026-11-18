Momentul cutremurului din 5,7, care a fost simțit puternic în București. "Efectiv, parcă cineva a lovit cu barosul în pat"

1 minut de citit Publicat la 07:24 18 Noi 2026 Modificat la 07:24 18 Noi 2026

Seismul cu magnitudinea de 5,7 a fost resimțit în mai multe zone ale țării. FOTO: Antena 3 CNN

Camerele de supraveghere instalate în locuințele oamenilor au surprins secundele în care pământul a început să se miște, iar seismul cu magnitudinea de 5,7 a fost resimțit în mai multe zone ale țării. Înregistrările au fost publicate pe rețelele sociale și arată forța cutremurului.

Cutremurul a zguduit puternic şi Capitala. Unii dintre oameni s-au treziti speriaţi de seismul puternic, în timp ce altii spun ca au dormit buştean si nici macar seismul nu i-a trezit din somn.

Femeie: Da, da, m-am trezit. L-am trezit pe soț. Înțeleg că a fost mare. Poate ne păzește Dumnezeu. L-am prins și pe ăla din ’77, încă unul în ’85 și tot așa. Sănătate, să ne ferească Dumnezeu!

Tânăr: Eram în duș și, dintr-odată, am văzut oglinda mișcându-se. A fost destul de înfricoșător.

Bărbat: Nu l-am simțit, pe cuvânt vă spun. Eram obosit. Trebuia să merg a doua zi la muncă.

Femeie: Nu am fost sigură că e cutremur. M-am trezit, eram așa, debusolată. Credeam că bate vântul mai tare.

Femeie: M-am sculat de la alertă, dar nu știam, ne ferește Dumnezeu.

Bărbat: Nu l-am simțit. Cred că dormeam, eram obosit de la serviciu. Înseamnă că va fi unul mare.

Bărbat: S-a simțit bine. Nu rău, nu cât să fugi. A mers lent, apoi mai tare și mai tare. S-a simțit balansul blocului. S-a zguduit, s-au deschis ușile.

Femeie: Destul de tare s-a simțit.

Bărbat: Efectiv, parcă cineva a lovit cu barosul în pat.

Două persoane au fost rănite în urma cutremurului de de 5,7 produs miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea. Seismul a provocat mai multe incidente în județele Galați și Buzău