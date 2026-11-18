De ce nu toți românii au primit alerte telefonice pentru cutremur. IGSU: Să nu confundăm Google Android Earthquake Alerts cu RO-Alert

1 minut de citit Publicat la 07:38 18 Noi 2026 Modificat la 07:39 18 Noi 2026

Autorităţile nu transmit mesaje RO-Alert înainte de producerea unui seism, doar ulterior, dacă situaţia o impune şi se înregistrează efecte grave, a explicat IGSU. FOTO: Captură foto Antena 3 CNN

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă explică, miercuri dimineaţă, că Google Android Earthquake Alerts şi RO-Alert sunt două sisteme complet diferite. Autorităţile nu transmit mesaje RO-Alert înainte de producerea unui seism, doar ulterior, dacă situaţia o impune şi se înregistrează efecte grave.

Românii au fost alertaţi, în noaptea de marţi spre miercuri, de producerea cutremurului puternic din zona Vrancea de sistemele telefoanelor mobile.

Alerta telefonică a trezit şi populaţia din judeţe îndepărtate de zona cutremurului, unde seismul nu s-a resimţit. În schimb, persoane din zonele apropiate, unde seismul s-a simţit puternic, nu au primit nicio alertă.

”Este important să nu confundăm Google Android Earthquake Alerts cu RO-ALERT. Sunt două sisteme complet diferite. Alerta Google este o funcţie a telefoanelor Android, care foloseşte accelerometrele telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică şi poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă. RO-ALERT este sistemul oficial al autorităţilor, prin care populaţia este avertizată în situaţii de urgenţă”, au transmis, miercuri dimineaţă, oficialii IGSU.

Aceştria au explicat că RO-Alert nu oferă avertizare anticipată pentru producerea cutremurelor.

”Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecinţe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populaţiei, cu măsuri de protecţie adecvate (de exemplu: puncte de distribuţie a ajutoarelor de urgenţă). Aşadar, o notificare Google privind un cutremur nu este un mesaj RO-Alert şi nu trebuie atribuită IGSU. Sunt sisteme independente, cu funcţionare şi roluri diferite”, au mai precizat oficialii.

Precizarea vine după ce românii au fost alertaţi, în noaptea de marţi spre miercuri, de producerea cutremurului puternic din zona Vrancea de sistemele telefoanelor mobile.