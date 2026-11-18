Răsturnare de situație. Nicușor Dan nu îl mai trimite pe Luca Niculescu la Berlin. Președintele participă la Coaliția de Voință

4 minute de citit Publicat la 15:13 18 Noi 2026 Modificat la 15:14 18 Noi 2026

Inițial, Guvernul a anunțat că premierul Luca Niculescu va participa la summitul Coaliției de Voință. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan va merge joi la Berlin, unde va avea loc o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențială. Inițial, Guvernul anunțase că premierul Luca Niculescu va reprezenta România la această întâlnire a liderilor europeni. În contextul pretențiilor președintelui rus, prezentate emisarilor lui Donald Trump la Moscova, ca NATO să se retragă la granițele din 1997, Nicușor Dan le va transmite aliaților că Rusiei nu trebuie să i se permită să aibă „vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune”.

Întâlnirea, organizată sub deviza „United for Peace in Ukraine and European Security”, are loc în contextul în care emisarii lui Donald Trump, Jared Kusher și Steve Witkoff, i-au informat pe liderii europeni cu privire la planul care le-a fost prezentat de Vladimir Putin pentru Europa, care include o nouă arhitectură de securitate pentru Europa.

„Președintele României va sublinia că Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune”, a transmis Administrația Prezidențială,

La reuniunea de la Berlin va participa și secretarul general al NATO, Mark Rutte. La 15:05, ora României, acesta va face o declarație de presă, potrivit site-ului alianței.

Administrația Prezidențială a transmis că Nicușor Dan a fost invitat la reuniunea Coaliției de Voință de cancelarul german Friedrich Merz.

Inițial, Guvernul a anunțat că premierul Luca Niculescu va participa la summitul Coaliției de Voință, la invitația cancelarului german Friedrich Merz, a președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului britanic Andy Burnham.

„Discuțiile din cadrul summit-ului vor viza evoluțiile eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022, precum și modalitățile de continuare și consolidare a sprijinului internațional pentru Kiev.

Participarea României la această reuniune la nivel înalt reflectă implicarea activă în dialogul cu partenerii europeni și aliații internaționali asupra evoluțiilor de securitate din regiune, cu accent pe protejarea intereselor naționale și consolidarea securității la nivel european”, a transmis anterior Guvernul.

Nicușor Dan cere garanții de securitate pentru Flancul Estic al NATO

Nicușor Dan va pleda pentru un acord de pace pentru Ucraina care să țină cont de „interesele legitime de securitate ale Europei, mai ales ale țărilor celor mai expuse la riscurile și efectele colaterale ale acestui război, precum România”. Președintele României va cere, astfel, garanții de securitate pentru Flancul Estic și regiunea Mării Negre.

„Astfel, un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea Europei în ansamblul său, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre. România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restaurarea deplină a securității la Marea Neagră”, a transmis Administrația Prezidențială.

Reuniunea de joi a Coaliției de Voință are loc și în contextul în care Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping vor avea o întâlnire trilaterală la Shenzhen. Pe agenda discuțiilor ar putea să se afle și războiul din Ucraina, deși Xi Jinping ar vrea să evite subiectul.

Inițiativa Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace și să se împiedice o nouă agresiune. Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța, și a fost lansată în martie 2025.

Pretențiile lui Putin

Rusia a propus, în cadrul negocierilor cu Statele Unite privind Ucraina, ca NATO să revină la granițele din 1997, în schimbul retragerii trupelor ruse din regiunea Kaliningrad, au declarat pentru Bloomberg surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit acestora, propunerea le-a fost prezentată aliaților europeni de emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care insistă ca noile propuneri privind NATO și desfășurarea trupelor în Europa să fie analizate în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

Liderii UE au respins propunerile americane, însă unii dintre ei au luat în considerare posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO, dacă va accepta acest lucru, în condițiile în care alianța ar avea o configurație teritorială modificată, potrivit surselor agenției.

Anterior, surse citate de The Telegraph au declarat că Putin a propus includerea reprezentanților europeni în negocierile de pace, pentru a discuta despre renunțarea NATO la extinderea spre est.

Revenirea la „frontiera din 1997” ar presupune cel puțin retragerea trupelor și armamentului NATO din jumătate dintre statele membre ale alianței, respectiv 16 din cele 32, inclusiv din România.

Printre acestea se mai numără toate fostele state membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia, țările baltice, patru dintre cele șase republici ale fostei Iugoslavii, precum și Albania, Finlanda și Suedia.

Nicușor Dan: „Nu se repune în discuție apartenența la NATO”

Săptămâna trecută, pe când se afla la summitul liderilor europeni de la Dublin, Nicușor Dan a declarat că apartenența la Alianța Nord-Atlantică nu este „repusă în discuție” și nici nu reprezintă o „chestiune care să privească Rusia”.

Afirmațiile președintelui au venit la scurt timp după ce au apărut informații că Vladimir Putin le-a prezentat planul său pentru Europa emisarilor lui Donald Trump. Așa cum a relatat și Bloomberg astăzi, planul include retragerea NATO la granițele din 1997.

„E o condiție de la sine înțeleasă atât a țărilor europene cât și a NATO că nu se repune în discuție avansul, apartenența la NATO, dispunerea de echipamente, nu e o chestiune care să privească Rusia”, a spus Nicușor Dan atunci.

Consilierul Kremlinului pentru afaceri internaționale, Iuri Ușakov, a declarat, după vizita emisarilor lui Donald Trump la Moscova, că este „evident” că actualul sistem de securitate „nu funcționează”, adăugând că Rusia „speră” că și europenii vor sprijini eforturile pentru o nouă ordine de securitate.

Uşakov a adăugat că Putin şi-a prezentat deja propunerile în acest sens în anul 2021, când a cerut NATO să se retragă la graniţele din 1997.

În acelaşi timp, a adăugat el, Moscova are acum idei noi, bazate pe „lecţiile” pe care le-a desprins din situaţia actuală, în care Occidentul caută înfrângerea strategică a Rusiei, potrivit lui.