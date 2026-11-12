Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns la Moscova pentru discuții cu Putin, după trilaterala de la Abu Dhabi

2 minute de citit Publicat la 08:42 12 Noi 2026 Modificat la 08:53 12 Noi 2026

Jared Kushner și Steve Witkoff discută joi cu Vladimir Putin la Moscova. Foto: Hepta

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns la Moscova joi dimineața, pentru discuții cu Vladimir Putin, scrie Ukrainska Pravda, care citează presa rusă.

Avionul avându-i la bord pe cei doi a aterizat pe aeroportul Vnukovo. Agențiile de presă ruse au relatat că emisarii americani au fost întâmpinați la aeroport de Kirill Dmitriev, emisarul special al lui Putin. Un convoi auto în care se aflau Dmitriev, Witkoff și Kushner a părăsit apoi aeroportul.

Consilierul prezidențial al lui Putin, Iuri Ușakov, anunțase cu o zi înainte că liderul rus se va întâlni cu emisarii americani în dimineața zilei de 12 noiembrie.

Emisarii lui Trump discută cu Zelenski după vizita la Moscova

La rândul său, Kushner a declarat că el și Witkoff intenționează să discute cu Putin chestiunile abordate în cadrul discuțiilor trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurate la Abu Dhabi.

După vizita la Moscova, emisarii americani urmează să se deplaseze la Dublin pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În timpul primei runde de discuții desfășurate în capitala Emiratelor Arabe Unite, reprezentanții celor trei părți au abordat garanții de securitate și viitorul Ucrainei în perioada postbelică, precum și pretențiile Rusiei.

Conform Ukrainska Pravda, un prim rezultat al discuțiilor a fost stabilirea preparativelor pentru un nou schimb de prizonieri.

Negocierile din Emiratele Arabe Unite s-au încheiat fără rezultate

Negocierile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi după mai multe luni de pregătiri și după eșecul precedentei runde de discuții din februarie, s-au încheiat fără rezultate semnificative.

"Persistă divergențe majore", a anunțat Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump. Kushner se deplasează joi în Rusia, împreună cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, pentru o nouă rundă de discuții cu Vladimir Putin la Kremlin.

Potrivit lui Kushner, problema teritorială rămâne "cea mai dificilă". Putin continuă să ceară ca Ucraina să cedeze Rusiei întregul Donbas și vrea concesii teritoriale suplimentare pentru încheierea unui acord final care să includă garanții de securitate.

"Însă punerea în aplicare a unui acord de securitate postbelic este imposibilă atât timp cât nu există o înțelegere asupra teritoriilor", a recunoscut Kushner.

Rusia a propus la Abu Dhabi o nouă "arhitectură" de securitate în Europa

La reuniunea de la Abu Dhabi a fost discutată, pentru prima dată de la începutul războiului, o nouă "arhitectură" de securitate europeană care să fie rezultatul unei înțelegeri între Washington și Moscova.

Potrivit RBC-Ucraina, delegația rusă a venit cu aceleași cereri formulate înaintea invaziei: retragerea NATO la pozițiile din 1997 și reducerea cooperării militare a alianței cu Ucraina și cu alte foste republici sovietice.

Nu s-a reușit includerea europenilor în negocieri, deși Franța, Germania și Regatul Unit au trimis la Abu Dhabi consilieri diplomatici și de securitate. Aceștia nu au participat la discuții, a precizat Vladimir Medinski, șeful delegației ruse.

Potrivit lui Jared Kushner, nu s-a ajuns la un acord nici în privința organizării unei întâlniri între Putin și Volodimir Zelenski.