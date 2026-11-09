„Europa trebuie să evite Ialta 2.0”. Negocieri cruciale în Abu Dhabi pentru războiul din Ucraina. Trump se vede în China cu Putin și Xi

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Țările europene nu intenționează să poarte negocieri cu Rusia privind viitoarea arhitectură de securitatea continentului înainte de încetarea focului în Ucraina, relatează The Washington Post, citând oficiali europeni familiarizați cu discuțiile despre inițiativa lui Jared Kushner, emisarul lui Trump.

Kushner a propus organizarea unor negocieri multilaterale mai ample între Rusia și țările europene privind securitatea post-război, în cadrul eforturilor de oprire a războiului din Ucraina.

El ia în calcul folosirea Consiliului NATO-Rusia drept model pentru aceste discuții. Acesta a fost creat după încheierea Războiului Rece, iar activitatea sa a fost suspendată în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia.

„Mai întâi trebuie încheiat un acord de pace privind Ucraina și abia apoi un acord privind arhitectura de securitate”, a declarat un oficial al unei țări aliate cu Statele Unite pentru Washington Post.

„Poziția noastră rămâne aceea că aceste chestiuni pot fi discutate doar după încheierea războiului”, a confirmat un oficial de rang înalt al unei alte mari țări europene.

Ambii au precizat că există un consens extins în Europa asupra acestei poziții, chiar dacă inițiativa lui Kushner beneficiază, în principiu, de susținere. Kushner dorește, însă, ca procesele de negociere să se desfășoare în paralel.

El a declarat că discuțiile concrete cu europenii ar putea începe dacă vor fi înregistrate progrese la reuniunea trilaterală dintre reprezentanții Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei, programată pentru 10-11 noiembrie la Abu Dhabi.

„Abordarea aceasta implică multe riscuri pentru noi, dar e mai bine să participăm la discuții decât să stăm deoparte. Poziția noastră rămâne aceeași: aceste chestiuni pot fi discutate abia după război. […] Nu vor fi negocieri ușoare.” Oficialul a subliniat că, deși lideri europeni importanți susțin demersul lui Kushner, în Europa există „un consens larg” că discuțiile dintre europeni și Rusia trebuie să fie precedate de o încetare a focului.